El viaje de una piedra por 471 millones de años de historia recibe el Premio Anaya 2026

Begoña Fernández

Madrid, 5 may (EFE).- 'Kö, la historia más grande jamás contada' es el viaje de una piedra de basalto a lo largo de 471 millones de años escrito por Care Santos y Adrián Olmedo, que aspiran a que la novela (Premio Anaya Infantil 2026) acerque la filosofía a los niños "porque Kö, es una piedra que piensa y llega a muchas conclusiones".

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En una entrevista con EFE, Santos y Olmedo, madre e hijo, que reciben este martes el XXIII Premio Anaya de Literatura Infantil, explican que la idea de convertir a Kö (un personaje estático) en protagonista de una aventura se inspiró en la piedra que Adrián con siete años recogió en la playa de Santa Susanna (Barcelona) para regalársela a su madre y que desde entonces reposa en su escritorio.

Y para darle una historia a esa piedra que lleva 17 años en la mesa de la autora, Santos y Olmedo se conjuraron en escribir un cuento a cuatro manos, con la idea puesta en el Premio Anaya, pero también en la necesidad de enseñar a los niños que "en un mundo de sobreestímulos, donde todo está a un 'clik', es importante reflexionar sobre el valor de las cosas pequeñas, la soberbia humana y la belleza del mundo", dice la autora.

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Santos (Mataró, Barcelona, 1970), premio Barco de Vapor, Edebé, Alandar, Protagonista Jove y Cervantes Chico por su obra infantil y juvenil, explica que el primer reto para engarzar el argumento de la novela era cómo convertir la piedra, de personaje pasivo a uno activo e interesante.

Sin embargo, dice Olmedo, la idea de que la piedra tuviese telepatía con el entorno era un recurso que permitía a Kö comunicarse y ser empática lo que enriquecía la historia y la acercaba al lector.

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Para Olmedo (Barcelona, 2002), posgrado en Dirección cinematográfica y escritor de guiones, que debuta en la literatura infantil, escribir a cuatro manos es posible "si la visión es clara y no chocan los intereses de ambos".

Apenas dos semanas tardaron Santos y Olmedo en montar la historia, 128 páginas, ilustradas por Óscar Llorens, en las que los autores invitan al pensamiento crítico.

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Olmedo afirma que aunque la novela se dirige a lectores a partir de 10 años, también está pensada para adultos curiosos.

"Soy un fiel defensor de que si una pieza infantil solo puede ser disfrutada por niños es una mala pieza. Nosotros escribimos con un lenguaje sencillo para que lo puedan entender los pequeños lectores pero también los adultos", dice.

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Dice Santos que la historia se basa en 'El viaje del héroe' de Joseph Campbell, donde el protagonista sale de su mundo, supera retos y regresa transformado.

"Nuestra piedra piensa y filosofa mucho, con más o menos acierto, pero siempre con humor", afirma la escritora que coincide con Olmedo en que en un libro infantil el humor es fundamental.

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En el proceso creativo, ambos perciben como ventaja escribir juntos ya que se reparten los capítulos, además pueden delegar, revisar y repensar las "decisiones locas" como, dice la autora, "cuando Adrián decidió partir la piedra por la mitad".

Al final este enfoque de piedra partida les sirvió de metáfora para explicar que, a veces, la vida también te rompe en pedazos "y hay que reconstruirse".

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Aunque el libro se escribió en un tiempo récord, Santos afirma que el tiempo de cocción fue más largo: "le dimos muchas vueltas antes de sentarnos a escribir".

Para la elección del nombre, los autores se decidieron por Kö, que proviene del húngaro y es una de las palabras más antiguas para designar una piedra.

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Y es que Kö pasa de ser un simple objeto del paisaje a arma arrojadiza, amuleto funerario, piedra mágica, cascanueces e instrumento con el que se fabrican otras herramientas.

Con naturalidad, la novela introduce conceptos como la formación del planeta, las glaciaciones, los fósiles, los dinosaurios, los mamíferos, el cambio climático, la evolución humana o el uso del fuego, y en todas esas fases Kö es la "insólita protagonista".EFE

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