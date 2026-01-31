Espana agencias

Turull (Junts) exige que la Generalitat asuma la dirección de Rodalies y lo ponga en manos de FGC

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha exigido este sábado que la Generalitat asuma la dirección del servicio de Rodalies y lo ponga en manos de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), al considerar que Renfe "no puede ser quien solucione el problema" tras las incidencias ferroviarias de las últimas semanas.

Lo ha dicho en declaraciones en la 175 Fira de la Candelera de Molins de Rei (Barcelona), donde Turull ha criticado la "incompetencia del gobierno del Estado y de Cataluña" en la gestión de Rodalies, una situación que, a su juicio, ha supuesto un secuestro de la movilidad y ha afectado a la seguridad de los usuarios.

En este contexto, ha hecho un llamamiento a la movilización ciudadana: "Ya basta de tanta incompetencia, ya basta de tanta renuncia".

Turull ha instado al Govern catalán a abandonar la "resignación" y, como titular del servicio, a rescatar la parte del contrato con Renfe y asumir la dirección de Rodalies, delegándola en FGC, que ha tildado textualmente de un operador de primer nivel.

"Renfe tiene que marcharse de Cataluña y el primer paso es que la Generalitat asuma la dirección del servicio", ha sostenido.

El dirigente de Junts ha criticado a los socios de investidura del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ERC y Comuns, a los que ha acusado de mantener un "pacto de la resignación y de la renuncia".

Turull ha defendido que existe una alternativa basada en más ambición y no en la "sumisión a Madrid", y ha insistido en que Cataluña tiene activos y talento suficientes para afrontar los retos actuales, pero no lo hará desde la resignación o buscando excusas en lugar de soluciones, según él.

PRESUPUESTOS EN CATALUÑA

Finalmente, sobre los presupuestos de la Generalitat, Turull ha afirmado que las propuestas de Junts para defender "sin complejos" a las clases medias y trabajadoras son incompatibles con los acuerdos de investidura de Illa con ERC y los Comuns.

Ha avisado de que solo un "giro de 180 grados" permitiría abrir una negociación, y ha descartado su apoyo mientras el Govern impulse políticas que, a su juicio, empobrecen cada día más a las clases medias y trabajadoras.

