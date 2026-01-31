Espana agencias

Mañueco pide disculpas por las listas de espera sanitarias en Zamora y culpa al Gobierno de la falta de especialistas

El presidente del PP de Castilla y León y candidato a la reelección de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha reconocido la situación de demora excesiva en algunos servicios sanitarios por las elevadas listas de espera en provincias como Zamora, una cuestión por la que ha pedido "disculpas" y ha asegurado que el Ejecutivo autonómico trabaja "todos los días" para mejorar esta situación.

No obstante, ha recordado que la Sanidad de Castilla y León es la segunda con mejor valoración de España según las listas que elabora el Ministerio de Sanidad y ha incidido en que la "única responsabilidad" de la falta de médicos es del Gobierno central que lidera el socialista Pedro Sánchez.

"Castilla y León es la segunda comunidad autónoma con menos lista de espera en atención primaria, también en Zamora", ha detallado el líder 'popular', un punto en el que ha señalado la necesidad de contar con más médicos especialistas en la provincia y en la Comunidad, y esto es una "responsabilidad única y exclusiva del Gobierno de España".

En este sentido, ha remarcado que la Junta ha pedido "una y mil veces" al Ejecutivo central que pusiera a disposición de las comunidades autónomas más especialistas y así poder bajar las listas de espera.

"Desde luego, reconozco esa situación, pido disculpas, estamos trabajando todos los días para mejorar esa situación, pero lo que sí puedo decir es que la propuesta del PSOE es un modelo falaz basado en la ineficacia y en la incompetencia", ha apostillado.

Preguntado por la puesta en marcha de la Unidad de Ictus que la Administración autonómica comprometió para el Hospital Virgen de la Concha de Zamora, Mañueco ha asegurado que en este momento las obras se están terminando y se da la formación a los sanitarios. "Va a ser cuestión de, no voy a decir si días o de semanas, que sea una realidad la unidad, como ya está prácticamente en casi todas las provincias de Castilla y León", ha concluido.

EuropaPress

