Robles: "La inversión en defensa ha venido para quedarse porque creemos en la paz"

Al hacer referencia al sufrimiento generado por los conflictos en Ucrania y Gaza, la ministra de Defensa, Margarita Robles, argumentó en Oviedo la necesidad de aumentar el financiamiento destinado a la industria de defensa española. Durante la ceremonia de entrega de la Medalla de Oro de la Cámara de Comercio de Oviedo, Robles expresó que el compromiso del Gobierno con estos recursos obedece a la convicción en la paz y en la protección de valores fundamentales. Según consignó el medio, la titular de Defensa destacó que este año se ha alcanzado la meta de dedicar el 2% del presupuesto nacional al sector, planteando que Asturias ocupa una posición relevante en estos desarrollos estratégicos.

Al recibir el reconocimiento de la institución cameral, Robles enfatizó ante autoridades y dirigentes regionales reunidos en el acto la importancia de que la industria de defensa continúe fortaleciendo la economía y la seguridad nacional. “La inversión en defensa ha venido para quedarse porque creemos en la paz”, declaró en su discurso, de acuerdo con la información publicada. Explicó que el destinar fondos a defensa responde al propósito de mantener la libertad, la seguridad, la democracia y el respeto al derecho internacional, aludiendo a que estos principios han estado bajo amenaza en distintas ocasiones.

Durante su intervención, Robles mencionó el impacto de los grandes programas de defensa emplazados en territorio asturiano, resaltando en particular los proyectos del vehículo 8x8 y del carro Pizarro, que consideran tanto al tejido industrial local como a empresas de diversas dimensiones. La ministra subrayó que tanto firmas de gran tamaño, como Indra y Santa Bárbara, como pequeñas compañías del sector participan en estos desarrollos, según detalló el medio. Robles hizo extensivo el reconocimiento a toda la sociedad asturiana y las empresas integradas en el ámbito de la defensa.

En el acto estuvieron presentes figuras políticas relevantes, incluyendo al presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, y la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón. El presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, ofició la entrega de la distinción, elogiando la gestión de la ministra respecto a las negociaciones de la fábrica de La Vega que –según relató– han facilitado el desarrollo económico y urbanístico de la zona.

Robles dedicó parte de su discurso a remarcar sus raíces asturianas y a compartir el galardón con la comunidad y su tejido empresarial. Según reportó el medio, expresó su emoción al escuchar el himno nacional interpretado con gaita, lenguaje musical al que atribuyó la representación de una España diversa reflejada en Asturias.

La titular de Defensa también reconoció la labor de las Fuerzas Armadas y realizó un homenaje especial a las víctimas del accidente ferroviario ocurrido el 18 de enero en Adamuz, Córdoba. “Hoy quiero en este acto rendir un homenaje especial a todos los fallecidos en esa terrible catástrofe”, manifestó, lo que provocó un aplauso entre el público asistente, según informó la fuente.

El cierre de la ceremonia estuvo a cargo del presidente autonómico, Adrián Barbón, quien declaró sentirse “en deuda” con Robles, resaltando la sensibilidad de la ministra hacia las necesidades asturianas. En sus palabras recogidas por el medio, Barbón ejemplificó esta disposición con el caso del ‘tallerón’ de Duro Felguera en Gijón, una infraestructura que Indra adquirió y cuyo papel pasó “de ser un problema a convertirse en una oportunidad”. El presidente autonómico valoró la colaboración mantenida en proyectos conjuntos y calificó la apuesta de Robles por Asturias como “de corazón”.

El presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, también subrayó en su intervención pública el papel de la jefa de Defensa en las conversaciones encaminadas a garantizar el futuro de la fábrica de La Vega, al tiempo que valoró la cooperación institucional y el diálogo que permitieron llevar adelante dicho proyecto, reportó la fuente original.