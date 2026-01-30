Espana agencias

Gobierno canario y Delegación acuerdan crear grupos de trabajo para poder asumir el traslado de menores tutelados

Tras una reunión entre autoridades regionales y estatales, se acordó estructurar equipos especializados por provincias para definir el proceso y los recursos necesarios a fin de que la policía autonómica asuma de forma plena la responsabilidad sobre estos traslados

La existencia de diferencias en los procedimientos de traslado de menores tutelados entre las dos provincias de Canarias llevó a que autoridades autonómicas y estatales acordaran establecer equipos de trabajo provinciales para adaptar el proceso a las particularidades de cada territorio. Según informó el Gobierno de Canarias, tras la reunión celebrada el jueves entre la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, y el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, se decidió poner en marcha, desde la próxima semana, dos grupos técnicos —uno en cada provincia— que permitan avanzar en la asunción plena por parte de la Policía Canaria de los traslados de menores bajo medidas judiciales.

De acuerdo con declaraciones recogidas por los medios y citadas por el Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto destacó que esta decisión se tomó luego de que la Delegación del Gobierno comprendiera las dificultades asociadas a la fecha inicialmente prevista —el 1 de febrero— para la transferencia de competencias. Barreto expresó su agradecimiento a Pestana por haber entendido que resultaba complejo para el Ejecutivo autonómico asumir la nueva responsabilidad sin antes contar con la convocatoria formal de los grupos de trabajo.

La consejera afirmó que la intención principal de estas mesas es iniciar un análisis técnico exhaustivo sobre los recursos, protocolos y necesidades reales que implica el traslado de menores alojados en centros de internamiento. En este sentido, señaló que estos foros permitirán establecer un calendario concreto y clarificar cuándo la Policía Canaria podrá ejercer en exclusiva dicha función, una vez que se incorporen los nuevos efectivos previstos para el cuerpo policial autonómico.

Barreto manifestó que la demanda de crear estos foros técnicos llevaba vigente una semana y que su finalidad era lograr un entendimiento operativo entre ambas administraciones, con base en el respeto y la coordinación institucional. Tal como publicó el Gobierno autonómico, la consejera subrayó que “creo que este es el camino y ahora, pues a partir de que se sienten la semana que viene, tendremos un horizonte de cuándo podrá la Policía Canaria, con los nuevos efectivos que va a incorporar, asumir esta tarea en solitario”. Además, enfatizó la importancia de conocer con exactitud los recursos necesarios para una asunción plena, así como los protocolos y la cantidad de traslados que se realizan.

El medio también informó que los encuentros de trabajo se convocarán la próxima semana, en principio el jueves, y tendrán como objetivo primordial definir los medios imprescindibles y el procedimiento específico para que la comunidad autónoma asuma en su totalidad la competencia en los desplazamientos de menores sujetos a medidas judiciales. Según detalló el Gobierno de Canarias, cada provincia contará con su propio grupo, dada la existencia de diferencias en la práctica de los traslados, lo que hace necesario un abordaje ajustado a cada realidad territorial.

Durante el encuentro, Barreto explicó que la creación de estos equipos representa el inicio de un proceso técnico en el que se analizarán el dimensionamiento del personal, los protocolos de actuación y la articulación entre la Consejería de Presidencia y la Delegación del Gobierno. Según consignó el medio oficial autonómico, las conversaciones recientes lograron establecer un espacio de diálogo para avanzar en la definición de los plazos y condiciones en las que la Policía Canaria podrá sustituir a los actuales responsables en los traslados de menores que permanecen bajo tutela judicial.

Por su parte, la Delegación del Gobierno participará activamente en los equipos provinciales, en colaboración estrecha con los órganos autonómicos, para facilitar la transferencia ordenada de las competencias y la transición operativa hacia el nuevo modelo propuesto, informó la nota difundida tras el encuentro.

El proceso de asunción de esta competencia responde tanto a la voluntad de garantizar el interés superior de los menores bajo tutela como a la necesidad de adaptar los dispositivos de seguridad y atención a la realidad específica de las islas, expuso el Gobierno de Canarias en su comunicado. Las reuniones previstas posibilitarán, según los responsables, un análisis preciso del volumen de traslados, los requirimientos materiales y humanos y el diseño de protocolos ajustados a las particularidades de cada provincia.

Las administraciones autonómica y estatal manifestaron su compromiso de coordinarse institucionalmente a fin de asegurar una transición efectiva que permita a la Policía Canaria asumir de manera plena y autónoma esta función, reportó el Gobierno regional tras finalizar el encuentro.

Nieves Lady Barreto reiteró en sus declaraciones la importancia de la lealtad y la colaboración institucional como garantía para que la asunción de competencias se realice de manera eficiente y ajustada a las necesidades de los menores tutelados. Según comentó al término de la reunión recogida por el Gobierno de Canarias, la próxima fase estará marcada por la labor de los equipos provinciales, que se encargarán de determinar, de forma técnica y operativa, cómo, cuándo y con qué medios la Policía Canaria podrá encargarse, de manera independiente, de los traslados de estos menores.

