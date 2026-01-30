El PSOE pide que la consejera de Familia de Madrid y Ruiz Escudero testifiquen en una de las causas de residencias

El PSOE ha solicitado su personación como acusación popular ante los juzgados de Valdemoro en el marco de una de las causas que investiga los protocolos de derivación de residencias durante la pandemia, reclamando la testifical a la ahora consejera de Familia, Juventud y Políticas Sociales y entonces viceconsejera de Asistencia Sanitaria, Ana Dávila, y al exconsejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero.

La causa analiza la aplicación de estos protocolos y la posible comisión de un delito continuado de denegación de prestación sanitaria por motivos discriminatorios, tipificado en el artículo 511 del Código Penal.

En el procedimiento figuran como investigados el exdirector de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid Carlos Mur y el coordinador de los geriatras que elaboraron los protocolos y su sustituto en el cargo Javier Peromingo.

Además de personarse en la causa, el PSOE ha presentado una ampliación de denuncia contra "todas aquellas autoridades, funcionarios o particulares que pudieran resultar responsables de los hechos investigados". El partido sostiene que los hechos podrían ser constitutivos, además, de delitos de prevaricación administrativa y omisión del deber de socorro.

Según el escrito, al que tuvo acceso Europa Press, la investigación judicial se centra en los fallecimientos ocurridos en residencias de mayores y centros de personas con discapacidad que aplicaron los protocolos aprobados por la Comunidad de Madrid durante los meses más críticos de la pandemia.

El PSOE argumenta que se trata de una causa de evidente interés general, al afectar a colectivos especialmente vulnerables y a decisiones adoptadas desde los poderes públicos que podrían haber generado responsabilidades penales.

El partido justifica su legitimación en el artículo 125 de la Constitución Española, que reconoce la acción popular, y recuerda que ya se encuentra personado como acusación popular en otros procedimientos judiciales por hechos similares relacionados con la gestión de las residencias.

SOLICITUD DE DILIGENCIAS

En su escrito, el PSOE solicita la práctica de numerosas diligencias de investigación. Entre ellas, pide la declaración como testigos del exconsejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero, la actual consejera Ana Dávila, la exdirectora general de Atención al Mayor Begoña Cortés, así como representantes de asociaciones empresariales, entidades de discapacidad, Médicos Sin Fronteras y la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología.

Asimismo, solicita que declaren como investigados los presuntos autores de los protocolos de derivación, entre ellos Carlos Mur, Javier Peromingo, el exasesor sanitario Antonio Burgueño y la geriatra María Teresa Vidán.

El PSOE también reclama al juzgado que requiera a la Consejería de Sanidad la remisión íntegra del expediente administrativo relativo a la elaboración y aplicación de los protocolos, así como las comunicaciones internas entre las consejerías implicadas.

Igualmente, pide que se incorporen audios y transcripciones de llamadas realizadas por familiares de residentes al teléfono de emergencias en marzo y abril de 2020, y que se aporten correos electrónicos de altos cargos sanitarios relacionados con la gestión de las residencias y el uso del hospital de Ifema.