El PP considera que Vox se equivoca "si convierte la negociación en un chantaje": "siempre hay espacio para hablar"

Alma Ezcurra, vicesecretaria del PP, urge a Vox a evitar posturas inflexibles en el diálogo sobre la formación de un ejecutivo en Extremadura, subrayando la importancia de alcanzar consensos y mantener abiertas las vías de comunicación

Durante una entrevista emitida por 'Las mañanas de RNE', Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular (PP) y eurodiputada, señaló que Vox podría estar dirigiendo sus críticas hacia el adversario incorrecto al focalizar sus ataques en el PP. Tras hacer esta apreciación, Ezcurra abordó directamente las negociaciones entre ambas formaciones para constituir un gobierno en Extremadura, al indicar que tanto PP como Vox tienen interés en alcanzar una mayoría parlamentaria. Estas declaraciones abren el debate sobre el tono y la estrategia de las conversaciones entre los dos partidos tras las últimas elecciones autonómicas en esa región.

De acuerdo con lo recogido por Europa Press, Alma Ezcurra advirtió durante su intervención que Vox comete un error si transforma la negociación sobre la formación de un nuevo ejecutivo regional en un acto de “chantaje”. Ezcurra sostuvo que en cualquier proceso negociador es fundamental que ambas partes estén dispuestas a modificar sus posiciones iniciales. “Una negociación exige que ambas partes se muevan de sus posiciones y no que uno le imponga sus condiciones a la gente”, puntualizó. Según detalló la vicesecretaria, el PP reconoce la legitimidad política y parlamentaria de Vox y considera que “siempre hay espacio para hablar”.

La dirigente popular remarcó que la prioridad del PP, tanto en Extremadura como en otras comunidades autónomas donde se han producido adelantos electorales, se orienta a “poner fin al sanchismo y devolver a España la estabilidad institucional que merece”. El medio Europa Press informó que, para Ezcurra, la meta última de las alianzas postelectorales reside en asegurar la gobernabilidad y mantener la estabilidad en las instituciones, haciendo frente a la política impulsada por el actual gobierno de Pedro Sánchez.

Sobre la viabilidad de llegar a acuerdos con Vox en el plano autonómico, Ezcurra reconoció la presencia parlamentaria de este partido y la legitimidad de sus votantes. "Vox es una fuerza política con representación parlamentaria y con unos votantes legítimos", señaló, subrayando que la existencia de espacios de diálogo debe prevalecer ante las diferencias. Europa Press reportó que Ezcurra considera que ninguna formación debe imponer unilateralmente sus condiciones al conjunto de la ciudadanía, y urgió tanto a su partido como a sus interlocutores a priorizar el entendimiento.

Durante la entrevista, la vicesecretaria manifestó que transformar la negociación en un pulso inamovible limita las posibilidades de éxito. Declaró que la actitud del PP fomenta la comunicación abierta, que considera necesaria para desbloquear situaciones de parálisis política y generar gobiernos estables. Según recogió Europa Press, Ezcurra enfatizó que cuando una negociación se convierte en mera imposición o presión, el proceso pierde credibilidad y se dificulta cualquier avance real.

Al analizar los desafíos específicos de la negociación en Extremadura, la eurodiputada opinó que el clima debería estar propiciado por el consenso antes que por la confrontación. Además, señaló que la intencionalidad de ambas formaciones, tanto PP como Vox, apunta a contribuir a que la aritmética parlamentaria facilite la formación de un ejecutivo viable. Insistió en que para conseguir ese objetivo, las partes deben mostrarse flexibles y evitar actitudes inamovibles.

Tal como subrayó Europa Press, estas declaraciones de Ezcurra surgen en un contexto donde las negociaciones entre PP y Vox adquieren especial relevancia para garantizar la estabilidad institucional en varias comunidades autónomas, incluida Extremadura. El PP insiste en que su enfoque sigue orientado a promover el diálogo, animando a Vox a sumarse a una dinámica menos polarizada y más constructiva.

En cuanto a la estrategia de comunicación y alianzas, Ezcurra reiteró el reconocimiento hacia los votantes de Vox y subrayó la importancia de canalizar las diferencias a través de un debate abierto. Según consignó Europa Press, la vicesecretaria del PP sostuvo que el éxito en la formación de gobiernos autonómicos depende de que se reconozca el marco plural que emerge de los resultados electorales.

La postura de Ezcurra apunta a rebajar la tensión en el seno de la negociación y a recordar que las posiciones excesivamente rígidas pueden generar bloqueos perjudiciales para todos los implicados. Europa Press informó que el PP mantiene su oferta de diálogo e invita a Vox a reconsiderar cualquier postura que se perciba como condición insalvable o intento de presión sobre el proceso de conformación del gobierno autonómico.

Dentro de este panorama político, las palabras de Ezcurra pretenden reforzar la idea de que la estabilidad y la gobernabilidad deben prevalecer sobre las disputas partidistas. Al mismo tiempo, sitúan al PP como un actor dispuesto a negociar sin condiciones excluyentes, siempre que el objetivo común sea responder a las expectativas expresadas por los ciudadanos en las urnas.

