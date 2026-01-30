El Bayern confirma la continuidad de Goretzka hasta final de temporada

Redacción deportes, 30 ene (EFE).- Leon Goretzka, centrocampista internacional alemán del Bayern Múnich, continuará hasta el final de la temporada en el club bávaro, según confirmó este viernes Christoph Freund, su director deportivo, con lo que no irá al Atlético de Madrid en este mercado de invierno.

“Leon se siente muy cómodo en este club y en este equipo. Ha decidido quedarse aquí. Juega muy fuerte, está a un nivel extremadamente alto, por lo que no es de extrañar que haya habido consultas, incluidas preguntas concretas (por él en este mercado de invierno)”, explicó el responsable deportivo del Bayern en la rueda de prensa previa al choque de este sábado contra el Hamburgo en la Bundesliga.

Freund añadió que Goretzka termina contrato el próximo verano y ahí sí acabará su vínculo con el Bayern.

“Es una parte importante del equipo. Nos hemos comunicado abiertamente con todos los involucrados, porque su contrato acaba en verano. Debido a esta dinámica en las últimas semanas, hemos intensificado las conversaciones y hablado abiertamente sobre lo que será su camino en verano. En verano su camino en el Bayern habrá concluido”, expuso, según informa su club.

“Entonces habrá estado aquí durante ocho años muy exitosos, pero antes luchará con nosotros para que todavía tengamos buenas semanas", añadió Freund, que compareció en la rueda de prensa junto a Vincent Kompany, técnico del conjunto alemán.

El entrenador también habló de Goretzka: “Mi relación con León siempre ha sido buena y honesta. Su papel con nosotros siempre fue importante. Espero con ansias los momentos que aún podamos disfrutar. Por eso su motivación era tan grande para continuar en el Bayern".

Goretzka figura como una de las opciones del departamento de Fútbol Profesional Masculino del Atlético de Madrid, dirigido por Mateu Alemany, para reforzarse en este invierno o el próximo verano. EFE