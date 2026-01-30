Detenidas 6 personas tras una descarga nocturna de 2.800 kilos de hachís en Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria, 30 ene (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a seis personas a raíz de una operación en la que intervino 2.800 kilos de hachís durante una descarga nocturna en el puerto deportivo de Taliarte, en Telde (Gran Canaria).

La actuación se enmarcó en la operación policial denominada Anhilus, desarrollada tras una investigación que culminó durante la madrugada del 2 de noviembre de 2025, cuando los agentes detectaron la descarga de una embarcación tipo pesquero en ese puerto deportivo, ha explicado este viernes la Policía en un comunicado.

En el momento del alijo, los agentes procedieron a la detención de cuatro personas que participaban directamente en la descarga de la droga e incautaron 64 fardos de polen de hachís, con un peso bruto aproximado de 2.800 kilogramos, que estaban siendo trasladados desde la embarcación a un furgón.

La droga intervenida tendría una valoración estimada en el mercado superior a los cinco millones de euros.

Tras las primeras detenciones, los agentes continuaron con la investigación, lo que permitió esclarecer la participación de otros dos miembros del grupo criminal, elevando a seis el número total de personas detenidas, todas ellas como presuntos autores de delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal.

El juez a cargo de la investigación ha decretado el secreto de sumario, así como el ingreso en prisión de los seis detenidos. EFE