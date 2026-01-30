Espana agencias

Delcy Rodríguez recibe en Caracas a una delegación de petrolera estatal de Indonesia

Representantes de la firma energética asiática visitan la capital venezolana para avanzar en alianzas comerciales, tras la reciente aprobación parlamentaria que facilita la inversión extranjera en el sector petrolero bajo nuevos marcos legales y de arbitraje internacional

El contenido de la reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos en Venezuela, aprobada por la Asamblea Nacional, contempla la activación de mecanismos alternativos de resolución de disputas, como la mediación y el arbitraje internacional, en los contratos relacionados con inversiones extranjeras en el sector petrolero. Según EFECOM, esta disposición introduce garantías adicionales a los intereses de empresas foráneas y busca estimular la competencia privada en las áreas de exploración, extracción, recolección, transporte y almacenamiento de hidrocarburos en el país.

De acuerdo con el medio EFECOM, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez mantuvo una reunión oficial en Caracas con una delegación de la petrolera estatal indonesia Pertamina en el palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano. Rodríguez y los enviados asiáticos abordaron el fortalecimiento de la cooperación bilateral en el contexto de la reciente modificación legal, acompañados por funcionarios del Ministerio de Hidrocarburos de Venezuela, según imágenes difundidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). El referido canal resaltó que el objetivo de este encuentro se centró en consolidar el mapa de cooperación bilateral después de que ambos gobiernos firmaran en 2024 un memorando de entendimiento sobre proyectos relacionados con petróleo y gas.

El medio detalló que la visita de los representantes de Pertamina responde a la apertura que la administración venezolana promueve tras la reforma de la legislación petrolera. Delcy Rodríguez informó, según publicó EFECOM, que la delegación indonesia forma parte del grupo de firmas extranjeras recibidas en los últimos días, incluido un sector de trasnacionales europeas interesadas en el renovado marco legal. No obstante, la funcionaria no dio detalles adicionales sobre los nombres o actividades específicas de las empresas europeas.

En sus declaraciones, recogidas por EFECOM, Delcy Rodríguez expresó: “Hoy recibimos a una de las empresas más importantes de Indonesia y hablábamos justamente del contenido de esta ley, la importancia que tiene para dar mayor valor jurídico a las inversiones internacionales que lleguen a Venezuela”. Estas palabras las pronunció tras participar en una marcha de simpatizantes del oficialismo que se llevó a cabo luego de la aprobación parlamentaria de la reforma.

La modificación legal recibió el respaldo unánime de la Asamblea Nacional y fue impulsada por Delcy Rodríguez con el objetivo de incentivar la inversión privada y extranjera en el sector energético venezolano. Los cambios abren la puerta para que capitales privados intervengan en operaciones primarias vinculadas al ciclo de producción y manejo de hidrocarburos. La nueva normativa también permite que las disputas asociadas a inversiones puedan resolverse fuera de las cortes nacionales a través de métodos reconocidos internacionalmente.

El avance de esta reforma se produce en un contexto de tensión política tras la captura del expresidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte de fuerzas militares de Estados Unidos. Según consignó el medio, el presidente estadounidense Donald Trump anunció que las actividades de exportación de petróleo venezolano estarán bajo la supervisión de su gobierno tras cerrar, durante el mes en curso, un acuerdo comercial con Caracas por un monto de 500 millones de dólares.

La reforma fue presentada por Delcy Rodríguez días después de estos acontecimientos, subrayando la voluntad oficial de atraer inversión internacional y ofrecer condiciones legales que satisfagan los requerimientos de seguridad jurídica de los inversores. EFECOM reportó que la visita de la delegación de Pertamina se manifiesta como una señal de interés del gobierno de Indonesia y de empresas estratégicas de ese país para explorar oportunidades en el sector petrolero venezolano, en coincidencia con la flexibilización de los marcos normativos adoptados por Venezuela.

El medio también recordó que las imágenes de la reunión estatal, difundidas por Venezolana de Televisión, muestran la participación activa de funcionarios ministeriales y altos representantes de la industria energética, destacando la importancia otorgada por las partes a este relanzamiento de las relaciones bilaterales en materia de hidrocarburos.

La presencia de las autoridades y empresas internacionales en Caracas, según enfatizó EFECOM, se inscribe en una estrategia del gobierno venezolano orientada a captar inversiones foráneas que faciliten la reactivación y modernización de la infraestructura petrolera, en búsqueda de revertir la crisis productiva que ha afectado a la principal industria del país. La nueva aprobación parlamentaria representa un paso legal significativo, con el propósito de transformar el panorama del sector de los hidrocarburos y ampliar los horizontes de colaboración con actores globales del sector energético.

Temas Relacionados

Delcy RodríguezReforma de la Ley Orgánica de HidrocarburosPertaminaAsamblea NacionalVenezuelaCaracasPetróleoInversión extranjeraMinisterio de HidrocarburosVenezolana de TelevisiónEFE

