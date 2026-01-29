Moreno sugiere "poner límite" al acceso de menores a redes sociales: "¿Es sensato en niños de diez años?"

Durante una conversación en el I Congreso Nacional para la Convivencia en la Era Digital celebrado en Córdoba, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, compartió una experiencia personal relacionada con el uso de redes sociales por parte de sus hijos. Mencionó que, pese a que tienen 15 y 16 años, no cuentan con cuentas en redes sociales como Instagram o TikTok, permitiéndoles solo el uso de Whatsapp para comunicarse. Esta decisión, según explicó Moreno, surgió tras dialogar con ellos y exponerles el caso de un conocido que fue víctima de ciberacoso, lo que le provocó consecuencias académicas y emocionales importantes. Sobre esta base, Moreno planteó la necesidad de limitar el acceso de los menores a redes sociales y dispositivos móviles, y puso en el centro del debate la pertinencia de que niños de diez años tengan acceso a estas tecnologías. La noticia principal, según informó Europa Press, radica en la sugerencia realizada por el presidente de establecer restricciones más estrictas al uso de plataformas digitales por parte de menores, con el objetivo de combatir el acoso y proteger la salud mental.

De acuerdo con la información difundida por Europa Press, Moreno destacó que en la sociedad actual se observa cada vez más que menores de diez, once o doce años acceden a internet y a redes sociales, lo que ha motivado que se cuestione si esto resulta apropiado o sensato a tan corta edad. El presidente propuso abrir un debate sobre la edad mínima adecuada para el uso de estos servicios, una discusión que ya se ha iniciado en países como Australia y Francia. En sus declaraciones, también resaltó la importancia de conocer los efectos que la exposición digital puede generar en el desarrollo evolutivo y en la salud mental de los menores.

El medio Europa Press consignó que Moreno rememoró que Andalucía dio pasos pioneros en la regulación del uso del móvil en centros educativos, permitiendo su uso exclusivamente para fines pedagógicos. El presidente andaluz manifestó que las escuelas desempeñan una función clave en la protección de los estudiantes, orientándose siempre a garantizar espacios seguros para el aprendizaje y la convivencia. Añadió que la labor de las familias resulta esencial, resaltando que en ocasiones, con la mejor intención, los padres entregan a sus hijos teléfonos móviles como regalo de comunión, sin tener en cuenta los riesgos asociados.

Al abordar el problema del ciberacoso, Moreno recordó el caso de un amigo de sus hijos que sufrió humillaciones y burlas en redes sociales, llegando a repetir curso debido a las consecuencias de ese acoso digital. Según detalló Europa Press, el presidente andaluz subrayó que los padres deben mantener un control y comunicación constante con sus hijos acerca del impacto de las redes sociales, ya que los riesgos asociados, como el acceso a pornografía o contenidos violentos, no dependen únicamente de la voluntad de los menores, sino que obedecen a los algoritmos configurados para atraer su atención.

En su intervención en el congreso organizado por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Moreno afirmó que actuar frente al acoso escolar requiere el compromiso de toda la sociedad, incluidas las instituciones, las familias y las propias escuelas. Señaló que la celebración del congreso buscaba precisamente propiciar un espacio de encuentro para escuchar, aprender y proponer soluciones conjuntas a los retos que plantea la convivencia en la era digital. Resaltó la implementación de un protocolo contra el acoso escolar en Andalucía y la decisión autonómica de limitar el uso de teléfonos móviles hasta los 16 años para fines didácticos, puntualizando que, aunque se han adoptado numerosas medidas, todavía quedan muchos retos por afrontar.

Europa Press reportó que Moreno defendió la idea de que la lucha contra el acoso y el ciberacoso no puede recaer únicamente en la administración o en los gobiernos, sino que implica una responsabilidad compartida por toda la sociedad. Por este motivo, el presidente abogó por que, en el marco del congreso, se logre consensuar propuestas concretas entre padres, madres, estudiantes, personal escolar, administraciones y entidades privadas sobre cómo abordar el problema del acoso en la infancia y adolescencia.

En este sentido, el presidente de la Junta consideró la posibilidad de plantear reformas legislativas, cambios en los modelos de conocimiento o educativos y un refuerzo de la atención a la salud mental como parte de una estrategia integral para abordar el fenómeno. Moreno reconoció que, a pesar de la buena voluntad de las autoridades, en ocasiones surgen casos de acoso con resultados graves, incluidas situaciones extremas como la pérdida de vidas jóvenes, lo que evidencia la necesidad de revisar y perfeccionar continuamente las medidas adoptadas.

De acuerdo con Europa Press, Moreno insistió en la importancia de sacar lecciones concretas del congreso para que cada sector implicado pueda implementar soluciones en su ámbito de responsabilidad. Sostuvo que mejorar la convivencia escolar y digital, así como prevenir y combatir el acoso y el ciberacoso, figura como uno de los principales desafíos sociales actuales, dada su capacidad para causar daños profundos, tanto en las víctimas directas como en su entorno.

Además, el presidente resaltó el papel de los algoritmos en la exposición de niños y adolescentes a contenidos inapropiados, advirtiendo que los riesgos no se limitan a la curiosidad de los menores, sino que es la tecnología la que facilita ese acceso. De acuerdo con lo explicado a Europa Press durante el desarrollo del congreso, Moreno recalcó la necesidad de un mayor rigor y control parental, lamentando que algunos niños de apenas diez o once años ya dispongan de teléfonos y perfiles en redes sociales, lo que considera un déficit en el ejercicio de la autoridad y la protección familiar.

El evento celebrado en Córdoba reunió a expertos como el psicólogo y doctor en Ciencias de la Educación Rafael Guerrero, quien debatió junto a Moreno el alcance de los riesgos digitales. En su análisis, el presidente insistió en el valor de la prevención mediante el diálogo constante entre padres e hijos y la participación activa en el proceso de aprendizaje digital, tanto en el hogar como en la escuela.

La apertura del debate sobre la restricción de la edad mínima para el uso de redes sociales y dispositivos móviles se posicionó en el centro de las discusiones del congreso, cuyo objetivo se orienta hacia la obtención de medidas concretas que permitan avanzar en la lucha contra el acoso y el ciberacoso, tal como remarcó Moreno y recogió Europa Press. El presidente concluyó que la batalla contra estas formas de violencia requiere esfuerzos coordinados, aprendizaje colectivo y un compromiso permanente de todos los actores sociales.