Martínez (PSOE) insiste en que la nueva financiación autonómica es "injusta" para CyL y pide más peso de la dispersión

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a las elecciones autonómicas, Carlos Martínez, ha reclamado un sistema de financiación autonómica que cubra el coste real de los servicios porque de lo contrario, advierte, se produce una "desigualdad estructural" e insiste en que la propuesta actual es "insuficiente e injusta" para su territorio.

En un desayuno informativo ante varios integrantes del Gobierno como la ministra portavoz Elma Saiz, el de Industria, Jordi Heréu y la de Igualdad, Ana Redondo, ha celebrado que el Ejecutivo central haya "abierto el melón" al presentar una propuesta para un nuevo modelo de financiación en el que "la música suena bien" pero "la cuenta de resultados es insuficiente e injusta".

A partir de este momento, dice, debe abrirse una negociación en la que reclama más peso de los criterios de dispersión, despoblación y envejecimiento, a su juicio fundamentales para sufragar el coste real de los servicios públicos en su comunidad y en otras como Castilla La Mancha y Galicia.

En ese sentido ha explicado que no cuesta lo mismo financiar servicios públicos en comunidades densamente pobladas y con ciudadanos jóvenes que en otras extensas, envejecidas y dispersas.

"No cuesta lo mismo donde está concentrada la población que donde garantizar un derecho exige recorrer kilómetros, mantener infraestructuras y sostener servicios con baja densidad de población", ha señalado.

Por tanto, advierte de que si el sistema de financiación autonómica no reconoce "el coste real de la prestación de servicios, lo que se genera es desigualdad estructural entre la ciudadanía". "No hablamos de privilegios territoriales, hablamos de igualdad de derechos de ciudadanía", ha recalcado.

Asimismo señala que si el modelo no cubre estos costes reales, los territorios "más frágiles" quedan "atrapados en una trampa permanente" que pasa, afirma, por recortar servicios o renunciar a invertir. "Eso no es eficiencia, es desigualdad institucionalizada", ha lamentado.

(Seguirá ampliación)

