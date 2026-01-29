Junts pide un plan de formación integral en el "trato adecuado al usuario" en Rodalies

El Parlament de Catalunya ha adoptado una medida con la que insta a la Generalitat a poner en marcha, en un plazo máximo de ocho meses, el modelo de presupuestos personales como pilar del sistema de atención a la discapacidad y a la dependencia, acompañado de un calendario público y de la dotación presupuestaria necesaria. La iniciativa forma parte de una moción presentada por el grupo de Junts que también incluye otras disposiciones relacionadas con el ámbito del transporte público, la accesibilidad universal y la financiación estatal para servicios de dependencia, tal como informó Europa Press.

Según publicó Europa Press, la propuesta central de la moción plantea la elaboración e implementación de un plan de formación integral dirigido al personal de la red de Rodalies, así como a los equipos de seguridad de todas las estaciones, con el objetivo principal de mejorar el trato al usuario en el sistema de transporte de cercanías. Además, el texto aprobado establece que los trabajadores de Rodalies recibirán formación básica en catalán, de manera que todos puedan comprender al menos las necesidades planteadas por los usuarios catalanoparlantes.

De acuerdo con Europa Press, la medida contó con el respaldo mayoritario del Parlament: todos los grupos votaron a favor, salvo Vox, que expresó su desacuerdo, y el PP, que optó por la abstención. En el debate correspondiente, los distintos grupos incidieron en la importancia de la atención directa al viajero y en la necesidad de garantizar que la plantilla pueda comunicarse de manera efectiva y respetuosa con los pasajeros, especialmente en materia lingüística.

El mismo debate incluyó la aprobación, ahora por unanimidad, de otro punto que obliga a incorporar acciones para asegurar la accesibilidad universal tanto en situaciones normales como ante episodios de interrupción, caos o emergencia en el servicio de Rodalies y en otros sistemas de transporte público. Entre estas medidas figuran la adaptación de la información para personas con discapacidad y el desarrollo de soluciones alternativas de movilidad ante eventuales incidencias. Europa Press detalló que estas acciones deberán quedar integradas en los planes de urgencia y en los protocolos de gestión de servicios desarrollados por el Govern.

En materia de dependencia y discapacidad, el Parlament también apoyó otro punto de la moción que exige al Gobierno de España aportar la financiación del 50% del coste efectivo de los servicios y prestaciones reconocidas dentro del sistema de atención a la dependencia en Catalunya, actualizando anualmente estas partidas para ajustarlas a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según reportó Europa Press, esta petición no recibió el respaldo de Vox, partido que votó en contra, mientras que el resto de los grupos parlamentarios la apoyaron.

El texto aprobado señala la necesidad de que el Ejecutivo central cumpla de forma efectiva con la proporción de cofinanciación establecida para garantizar la sostenibilidad y la calidad de los servicios de atención a la dependencia en la comunidad autónoma. La moción plantea, asimismo, que la Generalitat debe tomar medidas para desplegar el modelo de presupuestos personales en el menor tiempo posible, fijando como plazo máximo ocho meses, y especifica que debe procederse con transparencia pública respecto al calendario de implantación y asegurar que la financiación resulte suficiente para las necesidades detectadas, detalló el medio.

Europa Press también consignó que estas medidas persiguen mejorar la atención y las condiciones de las personas con discapacidad y de quienes requieren apoyos en dependencia, tanto en la esfera de la movilidad y el acceso a servicios públicos básicos como en el acceso a las prestaciones reconocidas por ley. Además, estas nuevas obligaciones buscan responder a las demandas históricas de los colectivos implicados, mediante una mejor dotación de recursos y herramientas de atención personalizadas, que permitan un seguimiento más cercano y adaptado a las necesidades de cada persona.

El debate que tuvo lugar en la sesión plenaria reflejó el consenso alcanzado por la mayoría de las fuerzas políticas respecto a la necesidad de mejoras en el trato y la atención al usuario en los servicios públicos, así como la importancia crucial de garantizar la accesibilidad y la inclusión en el transporte y en la atención social. La moción de Junts, destacada por Europa Press, ha puesto el foco tanto en los retos pendientes como en la responsabilidad institucional ante los compromisos adquiridos en materia de calidad de los servicios públicos y financiación estatal.