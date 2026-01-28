Clara Campoamor entra en la galería de ilustres del Congreso y se convierte en la primera mujer con tondo en la Cámara

La iniciativa para incrementar la representación femenina en la galería de políticos ilustres del Congreso recibió nuevo impulso tras el anuncio de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, quien en marzo de 2024 manifestó su disposición a incorporar retratos de diputadas con el objetivo de equilibrar la presencia de mujeres en las paredes de la sede parlamentaria. Actualmente, la presencia femenina en la galería se limita a los retratos de las presidentas de la Cámara, excluyendo figuras de la realeza. Este anuncio marca un hito en la representación histórica dentro de la política española, con la inclusión del retrato de Clara Campoamor como primera mujer en tener un tondo en la Cámara. Según publicó Europa Press, este retrato ya luce en el Vestíbulo de la Reina, espacio emblemático en el recinto del Congreso, en un puesto singular en el sector central de la pared situada detrás de la escultura de Isabel II.

El retrato, obra de Soraya Triana y con un coste de 11.000 euros, configura un cambio en el patrón de representación de la galería, hasta ahora dominado por figuras masculinas relevantes del siglo XIX. La pieza se encuentra flanqueada por los retratos de Raimundo Fernández Villaverde, presidente del Gobierno en tiempos de Alfonso XIII, y Emilio Castelar, presidente de la Primera República Española. Al frente, se sitúa el busto de Manuel Azaña, jefe del Estado durante la Segunda República. Europa Press informó que, hasta la incorporación del retrato de Campoamor, solo 20 políticos, todos hombres, tenían un espacio en esta galería, manteniéndose así una tendencia exclusivamente masculina desde la creación de la colección.

La elección de Clara Campoamor para ocupar este lugar destacado requirió de consenso entre diferentes grupos representados en la Mesa del Congreso. Después del anuncio de Armengol, se constituyó un grupo de trabajo encargado de solicitar propuestas de candidatas a los partidos. Según consignó Europa Press, únicamente PP, PSOE y Sumar presentaron nombres, pero sólo el de Campoamor, diputada del Partido Radical durante la Segunda República, logró acuerdo unánime. Campoamor es conocida por su defensa del sufragio femenino en España y ya da nombre a una de las salas de la sede parlamentaria, además de tener tanto una escultura como el escritorio que utilizaba en la Cámara Baja.

El acto de presentación del tondo se realizó durante la conmemoración del 94 aniversario de la aprobación del sufragio femenino en España, derecho reconocido por vez primera en el texto constitucional de 1931. Europa Press detalla que el plan de los grupos PSOE y Sumar, que cuentan con mayoría dentro de la Mesa del Congreso, contempla extender la colección con los retratos de otras ocho mujeres, en su mayoría diputadas elegidas en la Segunda República. Entre las candidatas destaca Victoria Kent, quien mantuvo un debate con Campoamor respecto al momento de reconocer el sufragio femenino, siendo Kent partidaria de posponerlo por considerar que podría afectar a la estabilidad de la República.

La futura ampliación de la galería incluiría también a Margarita Nelken, figura que ya cuenta con una caricatura expuesta junto al resto de parlamentarios literatos y periodistas, y que fue la única mujer en obtener escaños en 1931, 1933 y 1936, inicialmente por el PSOE y después al vincularse al PCE, partido del que más tarde sería expulsada. Europa Press detalla que, entre las parlamentarias elegidas en 1933, estuvieron tres socialistas: Veneranda García-Blanco, educadora por la circunscripción de Oviedo; Matilde de la Torre, escritora y periodista, que mantuvo su escaño en 1936; y María Lejárraga, referente en literatura, electa por Granada. Junto a ellas, Francisca Bohigas Gavilanes, feminista católica e inspectora de enseñanza, representó a la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) por la provincia de León.

En las elecciones de 1936, se sumó al Congreso Julia Álvarez Resano, abogada y docente socialista por Madrid, así como Dolores Ibárruri, reconocida como ‘la Pasionaria’. Ibárruri fue dirigente comunista durante la Guerra Civil, lideró el partido en el exilio entre 1942 y 1960 y regresó a la vida parlamentaria en 1977, años después de restaurada la democracia, ocupando un escaño junto al poeta Rafael Alberti, ambos en representación del Partido Comunista de España.

La colección de tondos masculina recibió los últimos añadidos en 2011, bajo la presidencia de José Bono, al incorporar los retratos de Manuel Azaña y de Adolfo Suárez, primer jefe del Gobierno tras la dictadura franquista y artífice de la Transición democrática. Según detalló Europa Press, la presencia de estos líderes cerró un ciclo en la composición de la galería hasta la actual apertura hacia una ampliación femenina.

El reconocimiento a estas pioneras responde tanto a la trayectoria individual de cada una como a su papel en la historia parlamentaria y la consolidación de los derechos de las mujeres en España. El espacio donde hoy se exhibe el retrato de Clara Campoamor, a la entrada de la Puerta de los Leones, refrenda su carácter simbólico y su significado para las futuras generaciones, mientras avanza el proyecto para que el Congreso amplíe la visibilidad de las mujeres que participaron en la vida política de la Segunda República, según reportó Europa Press.