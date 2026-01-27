Espana agencias

Piden seis años para dos hombres en Santander por estafar a otro con problemas de visión que quedó en la indigencia

El Ministerio Fiscal pide seis años de cárcel para un padre y un hijo acusados de disponer sin su consentimiento de 147.000 euros de la cuenta bancaria de un hombre con problemas de visión, una situación que le dejó en situación de indigencia.

Además, los implicados, que también se les atribuye un delito de hurto por robar enseres y joyas del domicilio del hombre, se enfrentan a una indemnización de 148.995 euros y 6.000 euros de multa.

La audiencia preliminar por procedimiento abreviado tendrá lugar este martes, 27 de enero, a las 12.30 horas, en el salón de actos de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria.

Según la Fiscalía, actuaron "de común acuerdo", "guiados por un ánimo de lucrarse a costa de lo ajeno" y "bajo pretensión de ayudar" al otro hombre en las tareas cotidianas de la vida diaria, "dada su falta de visión".

Así, sustrajeron todo tipo de enseres y joyas -valoradas en 1.700 euros- de la vivienda del perjudicado y el hijo utilizó una libreta bancaria de la víctima, cuyo pin conocía porque su progenitor había acompañado al perjudicado a realizar gestiones.

A lo largo de siete meses, dispusieron sin autorización ni consentimiento de su titular de un total de 147.000 euros, dejándole "en una situación de indigencia".

En la entrada y registro del domicilio del hijo, se encontró la libreta del perjudicado y 13.000 euros en efectivo.

Para la Fiscalía, los hechos constituyen un delito de hurto y otro de estafa agravada continuada por los que pide una pena para cada uno de los acusados de seis años de prisión y 6.000 euros de multa. Además, solicita que ambos le indemnicen en 148.995 euros, por el dinero y los efectos sustraídos y no recuperados.

Por su parte, la acusación particular eleva la petición de pena privativa de libertad a siete años y pide una multa de 4.950 euros y una indemnización de 149.706 euros.

