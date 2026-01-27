Espana agencias

Irene Montero carga contra Vox por rechazar el decreto de regularización de inmigrantes: "Son basuras humanas"

La secretaria política de Podemos, Irene Monero, ha cargado este martes contra Vox por su rechazo al decreto de regularización, tachándoles de tener discursos racistas y de ser "basuras humanas" que tienen a personas "explotadas" en el campo y en sus casas.

"Quieren poder pasearse como el señor Abascal en la campaña de Extremadura con un caballo como si fuesen un macho ibérico y mientras tanto tienen explotada a la gente que trabaja en el campo o a la gente que trabaja en sus casas cuidando de las personas dependientes porque ellos no friegan un plato", ha exclamado Montero en una entrevista en 'Mañaneros 360' en 'La 1', recogida por Europa Press.

De este modo, ha respondido la también eurodiputada a la publicación del líder de Vox en la red social 'X' en la que acusaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de odiar al pueblo español y de querer sustituirlo: "Lo que les pasa a esta gentuza de extrema derecha es que son unos señoritos que quieren tener mujeres trabajando recogiendo fresas en Huelva por cuatro duros".

En este contexto, ha lamentado que desde Vox "puedan tener vía libre para decir esas barbaridades racistas" sin que nadie les avise de que eso está "en contra de los derechos humanos".

HAY PERSONAS EN ESPAÑA VIVIENDO "COMO SI FUESEN ESCLAVOS"

Respecto al decreto que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros, con el que se prevé que más de medio millón de inmigrantes puedan regularizar su situación, Montero ha puesto el foco en que la medida es necesaria porque "lo que no puede ser es que esas personas estén viviendo en España como si fuesen esclavas".

A este parecer, ha añadido que, si España tuviese leyes "que respetan a las personas", no haría falta hacer regularizaciones extraordinarias: "Son necesarias porque tenemos una ley racista como la de extranjería".

Además, ha apuntado al presidente de Aragón, Jorge Azcón, por privatizar la Sanidad y a empresas como Black Rock por ser "delincuentes que están poniendo en riesgo la vida de la gente para ganar más dinero".

EuropaPress

