Feijóo replica que es Sánchez el que convierte a los mayores en "rehenes" al mezclar la inquiokupación con las pensiones

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, llevar al Congreso un decreto solo con la revalorización de las pensiones y le ha recalcado que es el Gobierno el que convierte a los pensionistas en "rehenes" por mezclar en el decreto ómnibus de escudo social la inquiokupación con las pensiones.

Así se ha pronunciado después de que el Pleno del Congreso, con el voto de PP, Vox y Junts, haya derogado el decreto ley del llamado 'escudo social', que incluía la revalorización de las pensiones y la prohibición de desahucios y cortes de agua y luz para personas vulnerable.

De este modo, la revalorización del 2,7% con carácter general que ya había entrado en vigor para las pensiones ha decaído, por lo que el Gobierno tendrá que presentar un texto alternativo en el que incluya exclusivamente este punto para granjearse el apoyo de PP y Junts.

El presidente del Gobierno ha reprochado al PP su voto en contra a la convalidación de ese decreto ley, acusando al partido de Alberto Núñez Feijóo de tomar "como rehenes" a los jubilados. "Lo han vuelto a hacer, otra vez el PP toma como rehenes a los jubilados de nuestro país", ha afirmado en redes sociales, donde recrimina al PP votar "en contra de los intereses de más de 10 millones de pensionistas".

FEIJÓO RECUERDA LA PROPOSICIÓN QUE EL PP PRESENTÓ EL AÑO PASADO

Sin embargo, Feijóo ha afirmado que el Gobierno quería que "los mayores eligieran entre su pensión y su casa". "El Partido Popular cree que tienen derecho a las dos cosas, y la mayoría del Congreso también", ha añadido.

Por eso, el líder del PP ha asegurado que el Gobierno de Sánchez tiene la proposición de ley que el PP presentó en noviembre del año pasado para "subir las pensiones".

"Que tramite este tema en exclusiva como le ha pedido la Cámara, y deje de convertir a los pensionistas en rehenes de la inquiokupación", ha apostillado Feijóo en un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press.