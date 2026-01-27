Encuentro este martes entre IU y Podemos para analizar un acuerdo con división territorial en Castilla y León

La posibilidad de reeditar una coalición similar a la que alcanzaron Izquierda Unida y Podemos en las elecciones autonómicas de Castilla y León de 2022 ha centrado las expectativas de las dirigencias de ambas formaciones, quienes, en medio de diferencias y plazos apremiantes, han abierto canales de diálogo para buscar una candidatura conjunta en los comicios del próximo 15 de marzo. De acuerdo con la información difundida por Europa Press, la tarde de este martes Izquierda Unida convocó a una reunión telemática con los responsables de Podemos, donde presentará una propuesta de alianza basada en la división territorial y la ausencia de vetos entre las organizaciones, al tiempo que se aproximan las fechas límite para el registro oficial de coaliciones.

Según detalló Europa Press, Izquierda Unida ha insistido en presentar un acuerdo que permita a las distintas fuerzas de izquierda concurrir unidas, apostando por un diseño territorial que repita el modelo implementado en 2022. En esos comicios, Podemos encabezó las listas en cinco provincias —Valladolid, León, Salamanca, Soria y Zamora— mientras que IU lideró las candidaturas en Burgos, Ávila, Palencia y Segovia. En esta ocasión, la propuesta de IU otorga flexibilidad en cuanto a la representación por provincias y aborda también aspectos económicos, en función de la presencia y peso de cada organización en los diferentes territorios de Castilla y León.

La invitación de Izquierda Unida a Podemos para retomar las negociaciones surge en un contexto de desacuerdos previos y a menos de una semana del cierre del plazo administrativo para registrar coaliciones, el cual expira el 30 de enero, según recogió Europa Press en el comunicado de IU. La última negativa pública de Podemos a aceptar la propuesta de unidad tuvo lugar el 5 de enero, lo que intensificó las conversaciones a contrarreloj. En las últimas semanas, Pablo Fernández, coportavoz de Podemos, ofreció “tender la mano” a IU para intentar conformar una candidatura conjunta, similar a la creada en Extremadura, aunque puso énfasis en que Sumar no participe en esa coalición. Fernández también planteó la necesidad de manejar las conversaciones con discreción, considerando que la exposición mediática de las negociaciones puede interpretarse como falta de voluntad para pactar.

De acuerdo con Europa Press, Juan Gascón, coordinador de Izquierda Unida en la comunidad y candidato a la presidencia de la Junta por la coalición compuesta por IU, Movimiento Sumar y Verdes Equo, sostuvo que “el sentir de la ciudadanía es que hay que poner el acento en Castilla y León y articular una candidatura de la izquierda transformadora lo más potente posible”. Gascón resaltó el trabajo de IU durante los últimos meses junto a movimientos sociales y otras organizaciones políticas de izquierda para construir alternativas programáticas y electorales, destacando que desea alcanzar un acuerdo con Podemos que permita repetir la experiencia del pasado, esta vez con la posibilidad de que IU esté al frente de la coalición.

La postura de IU sobre la coalición incluye la propuesta de un pacto “lo más amplio posible”, según informó el medio, y la manifestación explícita de “flexibilidad” para negociar aspectos económicos y la distribución provincial, en busca de incluir también a Sumar y Verdes Equo. Esta estrategia responde a la decisión de la Comisión Colegiada de IU, que determinó convocar el encuentro tras el anuncio hecho en octubre de un “frente amplio” junto a sus actuales socios, manteniendo abierta la invitación a Podemos.

Representantes de Podemos, encabezados por Miguel Ángel Llamas, candidato a la presidencia de la Junta por la formación, señalaron el último sábado que ya han alcanzado un acuerdo con Alianza Verde y reiteraron su disposición para sumar a Izquierda Unida, evocando los anteriores resultados positivos logrados en coalición en los comicios de Extremadura el 21 de diciembre. Llamas recalcó que su formación está en contacto con IU y manifestó la disposición de “tender la mano hasta el último momento”, asegurando que seguirán abiertos al diálogo con Izquierda Unida mientras avance el proceso negociador, de acuerdo con lo recogido por Europa Press.

Las negociaciones actuales se ven marcadas por el condicionante temporal, dado que el plazo administrativo para registrar coaliciones finalizará en solo unos días. Además, el escenario político incorpora la experiencia previa de coalición y los nuevos actores que buscan integrarse, lo que añade capas de complejidad en torno a las alianzas en la izquierda de Castilla y León.

Europa Press relató también que desde octubre de 2023, IU había puesto en marcha la constitución de un “frente amplio” para las autonómicas junto a Movimiento Sumar y Verdes Equo, con la intención de ensanchar la base política de la izquierda en la región. Dentro de esta lógica, las conversaciones con Podemos se presentan como un paso fundamental para consolidar un bloque electoral capaz de competir por la representación en las Cortes de Castilla y León.

La insistencia en presentar la propuesta “sin vetos” por parte de IU responde a los intereses de sumar cuanto sea posible dentro del espectro de la izquierda, evitando exclusiones entre formaciones que han compartido espacio en otras convocatorias. Estas negociaciones reflejan la tensión entre los deseos de unidad y las reservas expresadas por los dirigentes de Podemos respecto a la presencia de Sumar, así como el debate sobre la visibilidad pública que las negociaciones han tenido en el actual proceso.

El resultado de estas conversaciones será clave para la configuración final de las candidaturas de la izquierda en Castilla y León en el próximo ciclo electoral, en un contexto de fragmentación y competencia interna por el liderazgo y la representación política de este espectro ideológico.