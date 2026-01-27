Espana agencias

Encuentro este martes entre IU y Podemos para analizar un acuerdo con división territorial en Castilla y León

Representantes de ambas formaciones mantienen conversaciones en línea después de semanas de desacuerdos, mientras Izquierda Unida insiste en forjar una alianza “sin vetos” para las elecciones regionales, en un contexto de negociaciones a contrarreloj y tensiones internas

Guardar

La posibilidad de reeditar una coalición similar a la que alcanzaron Izquierda Unida y Podemos en las elecciones autonómicas de Castilla y León de 2022 ha centrado las expectativas de las dirigencias de ambas formaciones, quienes, en medio de diferencias y plazos apremiantes, han abierto canales de diálogo para buscar una candidatura conjunta en los comicios del próximo 15 de marzo. De acuerdo con la información difundida por Europa Press, la tarde de este martes Izquierda Unida convocó a una reunión telemática con los responsables de Podemos, donde presentará una propuesta de alianza basada en la división territorial y la ausencia de vetos entre las organizaciones, al tiempo que se aproximan las fechas límite para el registro oficial de coaliciones.

Según detalló Europa Press, Izquierda Unida ha insistido en presentar un acuerdo que permita a las distintas fuerzas de izquierda concurrir unidas, apostando por un diseño territorial que repita el modelo implementado en 2022. En esos comicios, Podemos encabezó las listas en cinco provincias —Valladolid, León, Salamanca, Soria y Zamora— mientras que IU lideró las candidaturas en Burgos, Ávila, Palencia y Segovia. En esta ocasión, la propuesta de IU otorga flexibilidad en cuanto a la representación por provincias y aborda también aspectos económicos, en función de la presencia y peso de cada organización en los diferentes territorios de Castilla y León.

La invitación de Izquierda Unida a Podemos para retomar las negociaciones surge en un contexto de desacuerdos previos y a menos de una semana del cierre del plazo administrativo para registrar coaliciones, el cual expira el 30 de enero, según recogió Europa Press en el comunicado de IU. La última negativa pública de Podemos a aceptar la propuesta de unidad tuvo lugar el 5 de enero, lo que intensificó las conversaciones a contrarreloj. En las últimas semanas, Pablo Fernández, coportavoz de Podemos, ofreció “tender la mano” a IU para intentar conformar una candidatura conjunta, similar a la creada en Extremadura, aunque puso énfasis en que Sumar no participe en esa coalición. Fernández también planteó la necesidad de manejar las conversaciones con discreción, considerando que la exposición mediática de las negociaciones puede interpretarse como falta de voluntad para pactar.

De acuerdo con Europa Press, Juan Gascón, coordinador de Izquierda Unida en la comunidad y candidato a la presidencia de la Junta por la coalición compuesta por IU, Movimiento Sumar y Verdes Equo, sostuvo que “el sentir de la ciudadanía es que hay que poner el acento en Castilla y León y articular una candidatura de la izquierda transformadora lo más potente posible”. Gascón resaltó el trabajo de IU durante los últimos meses junto a movimientos sociales y otras organizaciones políticas de izquierda para construir alternativas programáticas y electorales, destacando que desea alcanzar un acuerdo con Podemos que permita repetir la experiencia del pasado, esta vez con la posibilidad de que IU esté al frente de la coalición.

La postura de IU sobre la coalición incluye la propuesta de un pacto “lo más amplio posible”, según informó el medio, y la manifestación explícita de “flexibilidad” para negociar aspectos económicos y la distribución provincial, en busca de incluir también a Sumar y Verdes Equo. Esta estrategia responde a la decisión de la Comisión Colegiada de IU, que determinó convocar el encuentro tras el anuncio hecho en octubre de un “frente amplio” junto a sus actuales socios, manteniendo abierta la invitación a Podemos.

Representantes de Podemos, encabezados por Miguel Ángel Llamas, candidato a la presidencia de la Junta por la formación, señalaron el último sábado que ya han alcanzado un acuerdo con Alianza Verde y reiteraron su disposición para sumar a Izquierda Unida, evocando los anteriores resultados positivos logrados en coalición en los comicios de Extremadura el 21 de diciembre. Llamas recalcó que su formación está en contacto con IU y manifestó la disposición de “tender la mano hasta el último momento”, asegurando que seguirán abiertos al diálogo con Izquierda Unida mientras avance el proceso negociador, de acuerdo con lo recogido por Europa Press.

Las negociaciones actuales se ven marcadas por el condicionante temporal, dado que el plazo administrativo para registrar coaliciones finalizará en solo unos días. Además, el escenario político incorpora la experiencia previa de coalición y los nuevos actores que buscan integrarse, lo que añade capas de complejidad en torno a las alianzas en la izquierda de Castilla y León.

Europa Press relató también que desde octubre de 2023, IU había puesto en marcha la constitución de un “frente amplio” para las autonómicas junto a Movimiento Sumar y Verdes Equo, con la intención de ensanchar la base política de la izquierda en la región. Dentro de esta lógica, las conversaciones con Podemos se presentan como un paso fundamental para consolidar un bloque electoral capaz de competir por la representación en las Cortes de Castilla y León.

La insistencia en presentar la propuesta “sin vetos” por parte de IU responde a los intereses de sumar cuanto sea posible dentro del espectro de la izquierda, evitando exclusiones entre formaciones que han compartido espacio en otras convocatorias. Estas negociaciones reflejan la tensión entre los deseos de unidad y las reservas expresadas por los dirigentes de Podemos respecto a la presencia de Sumar, así como el debate sobre la visibilidad pública que las negociaciones han tenido en el actual proceso.

El resultado de estas conversaciones será clave para la configuración final de las candidaturas de la izquierda en Castilla y León en el próximo ciclo electoral, en un contexto de fragmentación y competencia interna por el liderazgo y la representación política de este espectro ideológico.

Temas Relacionados

Izquierda UnidaPodemosJuan GascónMiguel Ángel LlamasCastilla y LeónExtremaduraCoalición electoralElecciones autonómicasVerdes EquoMovimiento SumarEUROPAPRESS

Últimas Noticias

El accidente de Adamuz y la política internacional dan la salida este martes a los plenos de 2026 en Cibeles

La agenda en el Palacio de Cibeles arranca con homenajes a las víctimas del siniestro ferroviario, debates sobre derechos humanos en Irán y Venezuela, iniciativas de vivienda pública y propuestas para reforzar los servicios municipales, en una sesión marcada por la actualidad internacional

El accidente de Adamuz y

El Senado interroga este martes a Pilar Bernabé por su gestión de la dana

El Senado interroga este martes

Delcy Rodríguez espera que Venezuela sea un "gigante productor" de petróleo como EE.UU.

Durante un encuentro con empresas internacionales, la dirigente venezolana defendió la reforma legal que impulsa el gobierno y aseguró que, con inversión privada y acuerdos productivos, el país avanzará hacia una meta histórica en materia de crudo

Infobae

Las industriales chinas ganaron un 0,6 % más en 2025, rompiendo 3 años seguidos de caídas

Impulsadas por sectores como la alta tecnología y la manufactura de equipamiento, las grandes compañías del país asiático cierran el último año con leve repunte en sus utilidades tras un periodo prolongado de descensos consecutivos

Infobae

El sector del motor cae en la Bolsa de Seúl tras anuncio arancelario de Trump

Las principales firmas surcoreanas ligadas a la industria automotriz y biofarmacéutica experimentan bajas tras la decisión de la Casa Blanca de aumentar gravámenes a importaciones, mientras crecen las tensiones comerciales entre Estados Unidos y Corea del Sur

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del accidente de

Última hora del accidente de Adamuz, Rodalies y la situación de los trenes en España este martes, en directo

Un padre pide dejar de pagar la pensión alimenticia a su hija mayor de edad por independencia económica, pero la Justicia lo rechaza: gana una media de 200 euros al mes

Un hombre denuncia a Telefónica por incluir sus datos personales en la lista de morosos: el juez da la razón a la operadora porque hay una deuda “real, vencida y exigible”

CGT Andalucía denuncia el incumplimiento de la distancia mínima entre soldaduras marcada por Adif en una imagen del accidente de Adamuz

¿Pueden multarte por encender la baliza V16 sin haber tenido un accidente? Sanciones de hasta 30.000 euros por uso indebido

ECONOMÍA

El empleo cerró 2025 en

El empleo cerró 2025 en máximos históricos con 22,46 millones de ocupados y la tasa de paro en el 9,93%

Montse Cespedosa, experta financiera: “Los mayores de 65 años podrán donar la vivienda a sus hijos sin tributar al IRPF”

La UE cierra un acuerdo comercial con la India tras 18 años de negociaciones: reducirá aranceles y permitirá duplicar las exportaciones europeas

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio del aceite de oliva en España este martes 27 de enero

DEPORTES

Rafael Louzán confirma que la

Rafael Louzán confirma que la final del Mundial 2030 se disputará en España

Robert Moreno, entrenador al que echaron de un equipo ruso por utilizar ChatGPT, desmiente las acusaciones

Alcaraz quiere pisar terreno desconocido en Melbourne: el español nunca ha llegado a semifinales en el Open de Australia, pero antes debe vencer a De Miñaur

De portero en la Serie A de Italia a conserje de un hotel: la historia de Alberto Fontana

La huida de Dro del FC Barcelona al PSG desata la ira de Laporta: “Es una situación desagradable”