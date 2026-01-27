Espana agencias

El médico agredido en el centro de salud de Santander: "No consigo dormir más de cuatro horas pese a la medicación"

Guardar

El médico agredido en el centro de salud Los Castros de Santander en mayo de 2022 ha relatado este martes en el juicio las secuelas que padece a raíz de aquel episodio, en el que perdió gran parte de la visión del ojo derecho, tuvo una operación para reconstruirse la nariz y elevar una ceja y psicológicamente sufre un estrés postraumático "bastante potente" por el que cambió de lugar de trabajo, se redujo media jornada y toma "mogollón de medicación psiquiátrica".

"Pese a toda la medicación que tomo y a las terapias a las que me sigo sometiendo, no soy capaz de dormir más de cuatro horas. Todos los días me despierto a las cuatro o cinco de la mañana empapado en sudor, con un dolor torácico que es ansioso", ha afirmado, al tiempo que ha asegurado que "no es capaz" ni de acercase al centro de salud donde sufrió el ataque y que ha tenido que ser atendido en algunas ocasiones mientras trabajaba simplemente por escuchar que alguien eleva el tono de voz en otra consulta.

Por su parte, el acusado de agredirle a él y a un celador -quien sufrió un golpe en la cara y una ruptura del bíceps en el forcejeo- ha asegurado que únicamente dio "un cabezazo" al facultativo y fue porque éstos dos "iban a por él", además de que el médico le golpeó primero cuando iba a grabar un vídeo para quejarse de que "no le querían atender".

El joven, que tenía 18 años cuando ocurrieron los hechos, se enfrenta a 13 años de prisión que piden la fiscal y las acusaciones particulares por delitos de lesiones y atentado -al estar considerados los facultativos autoridad-.

Ese día fue al centro de salud con su madre, que estuvo en consulta antes de la agresión y también está acusada por un delito leve de amenazas, ya que algunos testigos aseguran que "jaleó a su hijo", le dijo que "siguiera pegando" a la víctima y advirtió a los sanitarios: "No vais a salir de aquí". "No sabéis con quien estáis tratando, voy a quemar (el centro) con todos dentro".

Ella ha ofrecido la misma versión de su hijo, y ha señalado que cuando abandonaban el ambulatorio vio que los dos sanitarios salían "a pegarle", uno con "un hierro": "Eran dos hombres contra un bebé" ha dicho.

RESPONSABILIDAD PARA EL SCS POR "FALTA DE SEGURIDAD"

La Audiencia Provincial de Cantabria ha celebrado este martes el juicio contra ambos, en el que además de las penas e indemnizaciones por los daños al médico y al celador, las acusaciones han pedido que la responsabilidad civil subsidiaria recaiga en el Servicio Cántabro de Salud (SCS) porque "no había medidas de seguridad" en el ambulatorio -ni cámaras ni personal- y se han implantado con posterioridad.

"Hay una falta de medidas de seguridad asombrosa", ha dicho una de las partes que han pedido esta medida, quienes han señalado que ya existía el Plan de Prevención ante Incidentes Violentos, con medidas que "seguro se anunciaron a bombo y platillo, pero hasta hace poco no se habían implantado".

Aunque no ha comparecido ningún representante legal del SCS pese a que ha sido citado, sí ha estado la letrada del Gobierno regional, que al respecto ha argumentado que éste es un protocolo que no tiene rango de ley, además de que entonces no eran obligatorias las medidas de control citadas.

Junto a la fiscal y los letrados del médico y del celador ha estado la representante del Colegio Oficial de Médicos de Cantabria, que ejerce la acusación popular en el caso.

Los primeros en declarar en la sesión han sido el celador y el médico agredidos, que han relatado que la acusada acudió a consulta y salió diciendo: "tiene cojones venir para esto". A continuación, según han contado, entró su hijo para que le atendieran porque "le dolía la garganta" y el celador le indicó que lo harían, pero que le correspondía otro centro de salud -en Camargo- y que debía tramitar un cambio de domicilio, lo que motivó una discusión y gritos que hicieron que el doctor saliera de su sala.

El joven sacó el móvil para grabar porque "no le querían atender" y el médico se acercó haciéndole un gesto para que retirara el móvil. Ese instante quedó grabado -apenas unos segundos- y se ha reproducido en el juicio a petición de los acusados ya que, según su versión, fue "un manotazo" y le dio "en la cara", tras lo que el teléfono "se espatarró en el suelo".

En lo único en lo que han coincidido ambas versiones es en que, a continuación, el acusado respondió con un cabezazo. El médico ha relatado que cayó al suelo y el joven le inmovilizó y le pegó "nueve puñetazos" en la misma zona, la del ojo derecho, mientras su madre le decía "dale más fuerte, sigue pegándole".

Seguidamente, los dos salieron y el facultativo se desplazó a cerrar la puerta", pero hubo una segunda agresión en la que le "arrinconó" contra la pared, le "bloqueó" los brazos y le asestó otros "tres o cuatro puñetazos" en el mismo sitio.

En ese momento, el celador, que ya se había llevado un golpe en la cara en el primer forcejeo por el que quedó "traspuesto" unos instantes, logró "quitársele de encima" a su compañero.

La víctima ha manifestado que "no ha sido capaz de volver al centro de salud", "ni siquiera" de acercarse. "Mi abuela vive al lado y visitarla para mí es un drama porque yo no quiero pasar por ahí", ha lamentado.

También ha asegurado que "no había tomado mas que un Paracetamol o un Enantyum" en su vida y ahora está con "mogollón de medicación psiquiátrica y en seguimiento", además de que sufre de intestino irritable, con diarrea y vómitos en su trabajo diario.

Y es que, a consecuencia de los hechos, sufrió múltiples lesiones en el rostro, con fractura de huesos nasales, pérdida de visión -"prácticamente total" en el ojo derecho, según los peritos- que no tiene posibilidad de mejora y está pendiente de una posible futura operación de oído.

Compañeros de trabajo que se encontraban en el centro de salud han testificado que presenciaron partes de lo ocurrido, y uno de los enfermeros ha dicho que vio un golpe "bastante salvaje" y "contundente", por el que su reacción fue avisar a la UVI móvil ante la posibilidad de que la víctima necesitara intubación.

Además, algunos han indicado que parecía que el agresor "sabía pegar" y "se movía como un boxeador", extremo que éste ha negado.

De hecho, según la versión del procesado a él le "salió darle un cabezazo" al médico después de su "manotazo" y seguidamente se marchaba del ambulatorio cuando se dio cuenta de que el facultativo y el celador iban detrás "a pegarle", uno "con un palo".

Así, su abogado ha defendido que fue el médico el que "le dio un sopapo" e inició la agresión, ante lo que ha cuestionado si, en un caso así "tienes que poner la otra mejilla, como Jesucristo, o lo lógico es reaccionar como hizo un chaval de 18 años". Ha asegurado que el facultativo ha "mentido desde el minuto uno", especialmente cuando dice que "en estado de semi inconsciencia contó los golpes", y que el celador se produjo las lesiones "él mismo".

Respecto al delito de atentado contra la autoridad, el letrado ha asegurado que su defendido no sabía que se trataba de un médico porque en ese momento no llevaba bata ni distintivo, y vestía "un polo y un vaquero". Respecto a la madre, ha subrayado que "no hay ni una sola prueba" de las amenazas.

Por contra, la fiscal y las acusaciones han hablado de "brutalidad" en una agresión que "en absoluto es una reacción a ninguna provocación". También han aludido a la versión "absolutamente alternativa y contraria" de los acusados, con "numerosas contradicciones y falta total de credibilidad".

Además de los 13 años de prisión, la fiscal pide indemnizar al médico en 124.000 euros y al celador en 15.300 euros por las lesiones, cuantías que sus abogados elevan a 147.600 y 16.700 euros, respectivamente.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El BAM 'Furor' entra en zona de operaciones para iniciar su despliegue en el Golfo de Guinea

El BAM 'Furor' entra en

El PP cree que prohibir la entrada de menores a los toros es otra "cortina de humo" de Sánchez para no hablar de Adamuz

El PP cree que prohibir

El PNV ve "oportunismo" en la regularización de inmigrantes y critica que el Gobierno "improvise" al margen del Congreso

El PNV ve "oportunismo" en

Julio Iglesias vuelve a pedir a la Fiscalía la denuncia en su contra ante la sospecha de que sea "falsa"

Julio Iglesias vuelve a pedir

Expulsan del Congreso a una activista de la PAH por gritar "no tenéis vergüenza" al PP por rechazar el 'escudo social'

Expulsan del Congreso a una
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Patxi López no ve capaz

Patxi López no ve capaz a Feijóo “de comprender más de un folio” ante la explicación de Puente sobre el accidente

El Gobierno cosecha su primera derrota parlamentaria del año con la caída del escudo social: “Es jugar a la ruleta rusa”

Última hora del accidente de Adamuz, Rodalies y la situación de los trenes en España, en directo | El Gobierno aprueba un plan de ayudas de 20 millones de euros para las víctimas

La Audiencia Nacional abre diligencias previas contra Óscar Puente por el accidente ferroviario de Adamuz: un trámite habitual que no implica una imputación

Confirman el despido de un director de un colegio de Pamplona por difundir a los medios las notas de los 11 mejores alumnos con errores en las medias

ECONOMÍA

Resultados Triplex de la Once:

Resultados Triplex de la Once: Sorteo 3 hoy, 27 de enero del 2026

Mercadona arrasa en la distribución: acapara el 30% del mercado y deja a años luz a sus principales competidores, Carrefour y Lidl

Le ponen una multa de 200 euros en Jaén mientras su coche estaba aparcado en Sevilla y logra anularla por error policial

Rafael Alonso, experto en recursos humanos, sobre los ascensos: “En el trabajo no siempre crece quien más rinde, crece al que más se le ve”

Qué pasa con las pensiones en febrero después de que el Congreso rechace la subida del 2,7% para 2026

DEPORTES

Dro y el crimen de

Dro y el crimen de Nigrán: la matanza donde murieron cuatro personas y marca la historia familiar del jugador

Juan Carlos Ferrero y su situación actual: “Es difícil ver a Carlos y a todo tu equipo competir”

Michael Schumacher ya no está postrado en una cama: las novedades sobre el estado de salud del piloto de Fórmula 1

Las palabras de Alcaraz tras vencer a De Miñaur en el Open de Australia: “Estoy muy feliz con la forma en la que estoy jugando”

Alcaraz rompe su techo en el Open de Australia para meterse en semifinales tras imponerse a De Miñaur