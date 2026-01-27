Espana agencias

El Gobierno nombra a Xavier Romero Vidal como nuevo director de Estudios Estratégicos del Gabinete de Sánchez

Licenciado en periodismo y doctor en ciencia política, Xavier Romero Vidal asume el mando de una nueva área en la estructura de Moncloa tras una reorganización interna que busca fortalecer la estrategia política del Ejecutivo

La reestructuración administrativa en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno determinó la creación del Departamento de Estudios Estratégicos en el organigrama de Moncloa y la supresión del Departamento de Coordinación Política, cambio que quedó reflejado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicado el día anterior. Según consignó el medio de comunicación, esta reorganización responde a la intención del Ejecutivo de fortalecer su estrategia política en la Secretaría General de Política Nacional.

El Consejo de Ministros, en su reunión del martes, aprobó la designación de Xavier Romero Vidal como el primer director del Departamento de Estudios Estratégicos del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, informó el medio. La decisión sitúa a Romero Vidal al frente de una nueva área creada en el contexto de la revisión de la estructura interna de Moncloa.

De acuerdo con los datos publicados, Xavier Romero Vidal desarrolló una trayectoria académica y profesional orientada tanto al análisis político como a la investigación en instituciones nacionales e internacionales. Es licenciado en Periodismo y cuenta con un máster en Ciencia Política por la Universitat Autònoma de Barcelona. Además, obtuvo el doctorado en Ciencia Política en la Leuphana Universität Lüneburg, en Alemania.

Desde enero de 2024, Romero Vidal ocupó diversos cargos dentro del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Se desempeñó como subdirector y anteriormente como vocal asesor y consejero técnico en el Departamento de Políticas Públicas, detalló el medio. En esas funciones estuvo involucrado en labores de análisis y diseño de políticas públicas, rol que le permitió participar directamente en la elaboración de propuestas y la evaluación de medidas implementadas por el Ejecutivo.

Antes de su etapa en la Administración central, Romero Vidal había centrado su carrera en el ámbito académico entre 2017 y 2023, trabajando como politólogo. Durante este periodo desarrolló actividades investigadoras en varias universidades reconocidas. Ocupó posiciones predoctorales en la Universidad Leuphana de Lüneburg (Alemania) y más tarde contribuyó como investigador postdoctoral en la Universidad Carlos III de Madrid y en la Universidad de Cambridge, Reino Unido, según informó la plataforma de noticias.

La creación del Departamento de Estudios Estratégicos se formalizó tras la publicación en el BOE, como especificó el medio, y se inscribe en el esfuerzo del Gobierno por renovar sus recursos internos para la definición y el seguimiento de sus principales líneas de acción política. Con la llegada de Romero Vidal, el Ejecutivo busca fortalecer el asesoramiento técnico y el análisis de contexto para la toma de decisiones en La Moncloa, siempre dentro del marco de la Secretaría General de Política Nacional.

