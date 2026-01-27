Espana agencias

El Gobierno acuerda doblar la inversión para el mantenimiento de Rodalies hasta 2030

El nuevo plan entre Gobierno y Generalitat prevé mejoras en la infraestructura ferroviaria y la seguridad, con 53 trenes adicionales, casi 300 actuaciones nuevas y un aumento histórico del presupuesto, según informaron altos funcionarios en Barcelona

El compromiso de reforzar la seguridad y modernizar las infraestructuras ferroviarias ha llevado al Gobierno y la Generalitat a incluir la incorporación de 53 trenes adicionales y 287 nuevas actuaciones en el plan Rodalies 2026-2030. Entre las acciones previstas, según consignó EFECOM, se encuentran mejoras en túneles, vías y puentes; la modernización del cableado ferroviario; y la integración de sistemas avanzados para información de incidencias en tiempo real y accesibilidad del servicio. Todo ello queda enmarcado en la revisión del actual plan inversor, que ahora se traduce en un aumento histórico del presupuesto y en una duplicación de los recursos destinados específicamente a mantenimiento y seguridad de la red.

El medio EFECOM detalló que la inversión total programada para Rodalies entre 2020 y 2030 ha alcanzado los 8.000 millones de euros, tras el acuerdo alcanzado y anunciado este martes por ambas administraciones en Barcelona. El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, y la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, comunicaron que el nuevo plan contempla una ampliación de 1.691 millones de euros respecto a las previsiones iniciales, lo que supone un incremento del 21%. El portavoz de ERC, Isaac Albert, adelantó estas cifras horas antes en una entrevista a Catalunya Ràdio.

EFECOM informó que el Govern asignará 2.243 millones de euros al programa de reposición de activos, que abarca mantenimiento y seguridad de infraestructuras ferroviarias. Esta partida representa casi el doble de los 1.018 millones proyectados en el plan para la última década, como remarcó Sílvia Paneque durante la presentación oficial. Paneque subrayó que este esfuerzo inversor aspira a revertir "décadas de desinversión" en el sistema Rodalies y reconoció el papel de ERC en la continuidad del proyecto. José Antonio Santano, por su parte, defendió la necesidad de equilibrar la atención entre alta velocidad y los servicios de cercanías, y recordó que en los últimos cinco años Rodalies registró una ejecución presupuestaria de 2.666 millones de euros, equivalente al 77% de lo inicialmente previsto.

En la revisión del plan Rodalies 2026-2030, de acuerdo con EFECOM, se han desglosado partidas específicas para distintas prioridades. El capítulo de seguridad en túneles contará con 444 millones de euros; las mejoras en infraestructuras generales —que incluyen intervenciones sobre vías y puentes— sumarán 284 millones; y se destinarán 215 millones para renovar el cableado de las líneas. Otro aspecto destacado recae en la creación de un séptimo programa enfocado en vías de estacionamiento y talleres, imprescindible para garantizar el mantenimiento y la operatividad de la flota ferroviaria.

La transformación digital del servicio, originalmente impulsada entre 2020 y 2025, tendrá continuidad y ampliación mediante la implantación de sistemas para mejorar la información al cliente sobre incidencias y la accesibilidad. El presupuesto contempla, además, 25 millones de euros para optimizar el servicio al cliente durante los próximos cuatro años, hasta alcanzar un total de 61 millones desde 2020 a 2030.

El medio EFECOM reportó que las mejoras planificadas buscan consolidar la calidad y fiabilidad de un sistema de transporte que resulta clave para la movilidad diaria en el área metropolitana de Barcelona y otras zonas conectadas por Rodalies. La ejecución de las inversiones implicará actuaciones técnicas sobre la infraestructura existente, el refuerzo de la flota con nuevos trenes y una apuesta por la tecnología con el objetivo de mejorar la experiencia tanto de usuarios como de operarios.

Tanto el Gobierno como la Generalitat han remarcado la dimensión histórica del acuerdo y señalaron la importancia de la colaboración para revertir una etapa prolongada de falta de inversión en la red. Los responsables políticos insistieron en que estas medidas no solo responden a necesidades inmediatas, sino que buscan asentar las bases para un sistema ferroviario más resiliente, seguro y adaptado a las demandas tecnológicas actuales y futuras.

La revisión del plan Rodalies 2026-2030, según concluyó EFECOM, representa un pacto de largo alcance que marca nuevas prioridades en política ferroviaria regional y redefine el mapa de inversiones públicas en infraestructuras de Cataluña para la próxima década.

