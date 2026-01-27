Delcy Rodríguez analiza con petroleras su reforma de ley para atraer inversión a Venezuela

“El pueblo de Venezuela no acepta órdenes de ningún factor externo, el pueblo de Venezuela tiene Gobierno y este Gobierno obedece al pueblo”. Con estas palabras, Delcy Rodríguez remarcó durante un encuentro reciente la posición oficial en torno a la reforma de la ley de hidrocarburos, que se debate en el Parlamento venezolano, con el objetivo de atraer inversiones privadas y extranjeras, según informó la agencia EFE. La cita, realizada en las instalaciones de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Caracas, reunió a figuras destacadas del sector energético internacional y fue parte de la etapa de consulta pública obligatoria dentro del proceso legislativo.

De acuerdo con lo informado por EFE, la presidenta encargada de Venezuela dialogó el lunes con representantes de las petroleras Repsol, Chevron, Shell y otras compañías internacionales, además de líderes sindicales, inversionistas, empresas mixtas y agrupaciones vinculadas al sector energético nacional. Entre los asistentes figuraron también empresas de China y Catar. La fase de consulta se considera un paso clave antes de la segunda discusión parlamentaria necesaria para la aprobación definitiva del proyecto de ley, que ya superó el primer debate.

Rodríguez explicó, según consignó EFE, que la nueva ley está orientada a mantener la soberanía venezolana sobre los recursos y estimular la llegada de capital tanto extranjero como nacional. En su intervención, transmitida por el canal VTV, subrayó que la intención del gobierno es convertir al país en un “gigante productor” de hidrocarburos mediante un marco legal actualizado que facilite la inversión. La mandataria calculó que en 2024 la inversión en el sector alcanzará los 1.400 millones de dólares, una cifra superior a los casi 900 millones de dólares registrados el año anterior.

El representante de Chevron en Venezuela, Mariano Vela, expresó el interés de la compañía en continuar participando en el desarrollo de la industria local, destacando el aporte en materia de innovación tecnológica y colaboración para consolidar un sector petrolero y gasífero más competitivo. Vela resaltó el papel de Chevron como socio de relevancia en los proyectos de hidrocarburos venezolanos, según publicó EFE.

Rodríguez defendió el uso de contratos de participación productiva (CPP), modelos bajo los cuales ya existen 29 acuerdos en el país, y que fueron estructurados al amparo de la llamada ley antibloqueo. Esta legislación, promulgada en 2020, surgió con la finalidad de sortear las sanciones económicas impuestas por distintas naciones y permitir la suscripción de nuevos esquemas contractuales entre empresas públicas, privadas y mixtas.

La presidenta encargada señaló que la semana pasada el Estado venezolano recibió 300 millones de dólares derivados de la venta de hidrocarburos, como parte de un acuerdo anunciado previamente por el Gobierno de Estados Unidos para facilitar operaciones venezolanas en este sector. Según sus declaraciones, del monto inicial de 500 millones de dólares pactados, ya ingresaron 300 millones a las arcas nacionales.

Durante la jornada, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la mandataria, también intervino en defensa de la reforma. Sostuvo que la rigidez normativa resultaba inadecuada para la coyuntura actual y que es momento de incrementar “de manera exponencial” la producción de petróleo, lo que a su juicio solo será posible mediante la inyección rápida de capital foráneo. “No es que estamos bajando o regalando las regalías del petróleo”, puntualizó el diputado, según reportó EFE.

Como parte del proceso de consulta, Rodríguez sostuvo días antes encuentros con trabajadores de la refinería de Puerto La Cruz, en el estado Anzoátegui, así como la primera sesión pública de debate parlamentario en esa misma región. El procedimiento parlamentario establece que tras la aprobación en primera discusión, la reforma debe someterse a una revisión artículo por artículo, momento en el cual se pueden introducir cambios antes de su sanción final como ley.

El análisis del proyecto de legislación ocurre en un contexto de ajuste en las relaciones entre Caracas y Washington tras años de tensiones. El interés expresado por el expresidente estadounidense Donald Trump sobre el petróleo venezolano y las recientes transacciones autorizadas forman parte del entorno internacional en el que se dan estas negociaciones, detalló EFE.

La participación de representantes sindicales, prestadores de servicios y empresas nacionales e internacionales, así como la diversidad de voces presentes en las sesiones de consulta, muestran la amplitud del diálogo convocado por el Ejecutivo venezolano para debatir la reforma energética. El objetivo oficial declarado sigue centrado en captar inversión por canales legales renovados, asegurando mayor participación privada sin ceder –según el discurso de las autoridades– los derechos soberanos sobre los recursos del país.

La consulta pública y las deliberaciones parlamentarias continuarán hasta cumplirse los procedimientos legislativos, mientras persiste la expectativa en torno a los eventuales cambios normativos que buscarán reactivar la industria de hidrocarburos venezolana ante las restricciones económicas y el interés de múltiples actores internacionales en participar en el proceso, concluyó EFE.