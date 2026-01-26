Torres reprocha a Clavijo rechazar la financiación autonómica y afirma que Canarias "necesita" los 1.100 millones más

Durante la presidencia de Ángel Víctor Torres al frente del Gobierno canario se agotó la totalidad de los fondos de compensación disponibles, lo que incluyó una inversión del 25 por ciento en gasto corriente y el resto en áreas como promoción turística, infraestructuras sanitarias, educativas e hidráulicas. A partir de esta experiencia, Torres ha criticado la decisión del Ejecutivo liderado por Fernando Clavijo de rechazar la propuesta de nuevo sistema de financiación autonómica que, según detalló el medio Europa Press, prevé destinar al archipiélago canario un incremento de 1.100 millones de euros anuales.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática señaló que, a pesar de dichas previsiones, el Gobierno de Canarias se opuso durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrada el 14 de enero. Torres expresó su desacuerdo con la postura adoptada por el presidente canario y puso en cuestión la conveniencia de renunciar a los fondos adicionales, interpelando públicamente sobre si el archipiélago realmente puede permitirse despreciar esos recursos. Recalcó que, en el ejercicio anterior bajo su mandato, todas las partidas se agotaron y apuntó que los fondos disponibles se aplicaron en servicios esenciales para la población.

Las declaraciones del ministro respondieron a las críticas provenientes del Ejecutivo regional, que argumentó que de los 1.100 millones previstos, aproximadamente 500 millones corresponden a un fondo de compensación que, alegan, no puede destinarse directamente a sanidad o educación. De acuerdo con Europa Press, Torres refutó esta interpretación asegurando que el uso de esos fondos ya demostró su versatilidad e impacto en áreas fundamentales durante su gestión al frente del Gobierno canario.

Por su parte, Fernando Clavijo, actual presidente de Canarias, se manifestó en contra del nuevo modelo de financiación al día siguiente de la reunión en el CPFF. Según publicó Europa Press, Clavijo argumentó que el sistema beneficia a las comunidades autónomas con mayores recursos y expresó que la sociedad canaria debería "rebelarse" ante la aprobación del modelo. El líder autonómico defendió la posición de su ejecutivo remarcando la necesidad de un trato más equitativo para aquellas regiones con menor capacidad económica relativa.

Además del debate financiero, Torres abordó otro asunto relevante para el archipiélago: el traspaso de competencias sobre los aeropuertos de Canarias desde la administración central al Gobierno regional. Según Europa Press, el ministro anunció que su equipo establecerá contactos con el Ejecutivo canario para atender esta demanda, considerada histórica por las autoridades insulares. Detalló que esas gestiones implicarán al Ministerio de Hacienda y al de Transportes, ya que ambos departamentos son responsables tanto del Régimen Económico y Fiscal específico de las islas como de asuntos relacionados con la congestión aeroportuaria.

La propuesta se enmarca en las reclamaciones expuestas por Fernando Clavijo durante la última Conferencia Iberoamericana de Ministros y Empresarios del Turismo (CIMET), donde el presidente autonómico recordó el compromiso adquirido por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, para avanzar en este traspaso. Clavijo manifestó ante los asistentes su preocupación por lo que calificó como una excesiva prioridad de Aena por los resultados económicos, en detrimento de la atención a la población local. Esta situación, advirtió, podría incidir negativamente en el sector turístico insular.

Europa Press recogió que Torres considera imprescindible que el traspaso de competencias aeroportuarias se atienda en diálogo con el Gobierno regional, dado que tales cuestiones forman parte del Estatuto de Autonomía, que otorga a Canarias capacidad para reclamar una mayor gestión sobre sus infraestructuras críticas. El Ejecutivo central tiene previsto estudiar la viabilidad y los procedimientos necesarios para dar curso a esta transferencia, en un contexto de negociaciones que afecta tanto al desarrollo económico insular como a la prestación de servicios a la ciudadanía.

A lo largo del conflicto entre ambas administraciones, los argumentos de ambas partes han puesto el foco en la repercusión de las decisiones financieras y de gestión sobre la calidad de vida en el archipiélago. Mientras el Gobierno central insiste en la conveniencia de aprovechar al máximo los recursos disponibles, los representantes canarios manifiestan su preocupación por el modelo de distribución y la autonomía en la toma de decisiones estratégicas. Según Europa Press, las conversaciones futuras buscarán fórmulas de acuerdo tanto en la financiación autonómica como en el reparto de competencias clave.