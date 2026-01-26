Puente comparece este jueves en el Senado para dar explicaciones tras los accidentes ferroviarios

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, va a comparecer este jueves 29 de enero en el Senado para informar sobre los últimos accidentes de tren.

El PP registró este mismo lunes las comparecencias urgentes en la Cámara Alta, donde tienen mayoría, del ministro y también del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Sin embargo el Gobierno ha decidido que sea Puente quien acuda a responder este jueves al Senado, ya que tiene la capacidad de elegir qué miembro del Gobierno acude a contestar al Parlamento.

El presidente acudirá a dar explicaciones, pero no al Senado sino al Congreso y a petición propia, el 11 de febrero, según han indicado fuentes gubernamentales.