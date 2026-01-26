Espana agencias

Los dos acusados del crimen del carnicero de Santiago en 2024 aceptan 11 años y medio de prisión

El fallo judicial impone prisión, vigilancia posterior, multa y cuantiosa indemnización a los responsables del homicidio en el mercado de Santiago, tras un acuerdo que evitó el juicio cuya apertura estaba prevista para esta semana

Guardar

La sentencia recoge una indemnización de 580.000 euros como responsabilidad civil para los familiares de la víctima del homicidio ocurrido en el mercado de alimentos de Santiago. Las medidas impuestas también contemplan una multa económica por lesiones y cinco años en libertad vigilada una vez finalice la pena de prisión. Todo ello forma parte del acuerdo alcanzado entre las partes y la resolución judicial dictada 'in voce' este lunes, justo antes de la formación del jurado popular prevista en un inicio para esa misma jornada. La noticia fue publicada por Europa Press, que también informó sobre la ratificación del pacto por parte de los acusados en presencia de las autoridades judiciales.

El acuerdo evita la celebración del juicio, el cual tenía previsto comenzar al día siguiente, y fija para los dos acusados una condena de 11 años y medio de prisión por el delito de homicidio. El tribunal consideró además los cargos por lesiones hacia el vigilante de seguridad presente durante los hechos. El medio Europa Press detalló que Luciano Prado, abogado de la familia de la víctima, manifestó conformidad con la resolución al considerar que existía la posibilidad real de que, si el proceso judicial hubiera seguido adelante, los acusados recibieran penas sensiblemente menores a las finalmente determinadas. Según explicó Prado al medio, la Fiscalía había solicitado inicialmente una condena de 14 años de prisión para cada uno, acompañada de la inhabilitación absoluta, además de dos años de cárcel por el delito de lesiones.

Los hechos tuvieron lugar el 12 de noviembre de 2024, alrededor de las 04:30 de la madrugada, dentro de la Plaza de Abastos de Santiago. Según publicó Europa Press, la confrontación inició con una discusión entre los dos acusados y el propietario de una carnicería situada en las instalaciones del mercado. Durante la disputa, que se trasladó al interior del recinto, ambos acusados y la víctima participaron en un forcejeo que incluyó la intervención del vigilante de seguridad, quien acudió a asistir al carnicero tras su llamada de auxilio.

Durante el altercado dentro del mercado, uno de los acusados utilizó un haragán de limpieza para golpear en la cabeza al dueño de la carnicería. Europa Press consignó que el golpe resultó mortal para el carnicero, mientras que el trabajador de seguridad sufrió diferentes heridas a raíz de la pelea. Poco después de los acontecimientos, los dos implicados iniciaron una huida por diversas calles de Santiago, logrando llegar a sus respectivas viviendas. Agentes policiales procedieron a su detención pocas horas después. Desde entonces, ambos permanecieron en régimen de prisión provisional hasta la condena formal.

El medio Europa Press también reportó que el acuerdo que evitó la celebración del juicio oral permitió una resolución expedita de la causa. El abogado Luciano Prado explicó que, ante posibles atenuantes o versiones enfrentadas de los hechos, existía incertidumbre sobre la duración efectiva de las condenas si el proceso hubiera dependido exclusivamente de la valoración del jurado. El pacto obtuvo el respaldo de todas las partes procesales y fue sancionado oralmente por el magistrado encargado del caso, lo que permitió que los acusados quedaran desde ese momento bajo las condiciones de la pena ya acordada.

Con este fallo, los responsables del homicidio ocurrido en el mercado de Santiago cumplen una condena compuesta por privación de libertad, periodo de seguimiento mediante vigilancia, sanción económica y la obligación de indemnizar a la familia del fallecido. La resolución quedó registrada en sede judicial tras el acuerdo alcanzado a última hora, dejando sin efecto la apertura del juicio que estaba planificada para la jornada siguiente.

Temas Relacionados

Crimen del placero de SantiagoHomicidioLuciano PradoEuropa PressFiscalíaSantiago de CompostelaPlaza de AbastosMercado de abastosLibertad vigiladaResponsabilidad civilEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Aceptan siete meses de cárcel por practicar un exorcismo a su hija que "estaba poseída"

Aceptan siete meses de cárcel

Junts ve un "chantaje" subir las pensiones en un decreto ómnibus y propone una medida específica

Junts ve un "chantaje" subir

Morant defiende que el Gobierno está "asumiendo toda su responsabilidad" de atender e investigar el siniestro

Morant defiende que el Gobierno

Podemos exige al Gobierno acelerar la investigación y replantearse subcontratar servicios ferroviarios

Tras el reciente accidente en Adamuz, el portavoz Pablo Fernández insta a las autoridades a esclarecer rápidamente los hechos, a revisar la privatización en el sector y a atender las demandas del colectivo de maquinistas, que prepara una huelga

Podemos exige al Gobierno acelerar

JJpD celebra el anuncio de Justicia de la creación de 500 plazas judiciales, un "incremento sustancial y muy relevante"

El portavoz de la asociación considera que este aumento permitirá repartir mejor la carga de trabajo en los tribunales, mejorar la calidad del servicio y facilitar la incorporación de nuevas promociones judiciales, según una nota oficial

JJpD celebra el anuncio de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España expulsa al embajador de

España expulsa al embajador de Nicaragua en Madrid en respuesta al régimen de Ortega

Última hora de la situación ferroviaria en España, en directo: fijan la misa funeral de Adamuz para este sábado 31 y trenes cancelados y retrasos en Rodalies

La Policía Nacional da un golpe histórico en la lucha contra las drogas al desarticular la organización que dominaba el tráfico con narcolanchas en el Atlántico

La Comisión Europea abre una nueva investigación contra Grok, la IA de Elon Musk, por la difusión de imágenes sexualizadas de menores

Alberto González Amador pide la expulsión de García Ortiz de la carrera fiscal al considerar su “incapacidad” por estar condenado de un delito doloso

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 26 enero

La firma de hipotecas marca su cifra más alta en 15 años: el préstamo sube un 11,7% y baja la actividad en Madrid y Baleares

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Ayuso anuncia una nueva rebaja del IRPF autonómico en Madrid a partir de 2027

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 26 enero

DEPORTES

Un canguro provoca la caída

Un canguro provoca la caída de varios ciclistas tras colarse en el pelotón durante el Tour Down Under de Australia

Justin Gaethje gana por decisión unánime a Paddy Pimblett y será el nuevo rival de Topuria: así es el luchador

16 horas en el agua congelada para cruzar “el Everest del mar”: cuatro nadadores logran el reto por relevos y sin neopreno

El exatleta olímpico Ryan Wedding, uno de los más buscados del FBI, es detenido: “Es el Pablo Escobar de nuestros días”

Carles Coll, el nadador que sueña con ser campeón olímpico: “Mi objetivo es llegar a los Juegos y estar en la final con opciones reales de ganar el oro”