Los dos acusados del crimen del carnicero de Santiago en 2024 aceptan 11 años y medio de prisión

La sentencia recoge una indemnización de 580.000 euros como responsabilidad civil para los familiares de la víctima del homicidio ocurrido en el mercado de alimentos de Santiago. Las medidas impuestas también contemplan una multa económica por lesiones y cinco años en libertad vigilada una vez finalice la pena de prisión. Todo ello forma parte del acuerdo alcanzado entre las partes y la resolución judicial dictada 'in voce' este lunes, justo antes de la formación del jurado popular prevista en un inicio para esa misma jornada. La noticia fue publicada por Europa Press, que también informó sobre la ratificación del pacto por parte de los acusados en presencia de las autoridades judiciales.

El acuerdo evita la celebración del juicio, el cual tenía previsto comenzar al día siguiente, y fija para los dos acusados una condena de 11 años y medio de prisión por el delito de homicidio. El tribunal consideró además los cargos por lesiones hacia el vigilante de seguridad presente durante los hechos. El medio Europa Press detalló que Luciano Prado, abogado de la familia de la víctima, manifestó conformidad con la resolución al considerar que existía la posibilidad real de que, si el proceso judicial hubiera seguido adelante, los acusados recibieran penas sensiblemente menores a las finalmente determinadas. Según explicó Prado al medio, la Fiscalía había solicitado inicialmente una condena de 14 años de prisión para cada uno, acompañada de la inhabilitación absoluta, además de dos años de cárcel por el delito de lesiones.

Los hechos tuvieron lugar el 12 de noviembre de 2024, alrededor de las 04:30 de la madrugada, dentro de la Plaza de Abastos de Santiago. Según publicó Europa Press, la confrontación inició con una discusión entre los dos acusados y el propietario de una carnicería situada en las instalaciones del mercado. Durante la disputa, que se trasladó al interior del recinto, ambos acusados y la víctima participaron en un forcejeo que incluyó la intervención del vigilante de seguridad, quien acudió a asistir al carnicero tras su llamada de auxilio.

Durante el altercado dentro del mercado, uno de los acusados utilizó un haragán de limpieza para golpear en la cabeza al dueño de la carnicería. Europa Press consignó que el golpe resultó mortal para el carnicero, mientras que el trabajador de seguridad sufrió diferentes heridas a raíz de la pelea. Poco después de los acontecimientos, los dos implicados iniciaron una huida por diversas calles de Santiago, logrando llegar a sus respectivas viviendas. Agentes policiales procedieron a su detención pocas horas después. Desde entonces, ambos permanecieron en régimen de prisión provisional hasta la condena formal.

El medio Europa Press también reportó que el acuerdo que evitó la celebración del juicio oral permitió una resolución expedita de la causa. El abogado Luciano Prado explicó que, ante posibles atenuantes o versiones enfrentadas de los hechos, existía incertidumbre sobre la duración efectiva de las condenas si el proceso hubiera dependido exclusivamente de la valoración del jurado. El pacto obtuvo el respaldo de todas las partes procesales y fue sancionado oralmente por el magistrado encargado del caso, lo que permitió que los acusados quedaran desde ese momento bajo las condiciones de la pena ya acordada.

Con este fallo, los responsables del homicidio ocurrido en el mercado de Santiago cumplen una condena compuesta por privación de libertad, periodo de seguimiento mediante vigilancia, sanción económica y la obligación de indemnizar a la familia del fallecido. La resolución quedó registrada en sede judicial tras el acuerdo alcanzado a última hora, dejando sin efecto la apertura del juicio que estaba planificada para la jornada siguiente.