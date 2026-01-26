Junts critica a la Generalitat catalana por el servicio de Rodalies y lamenta el "maltrato" a la ciudadanía

Las críticas de Junts hacia la Generalitat de Cataluña han puesto en el centro del debate la reacción del gobierno autonómico ante nuevas interrupciones en el servicio de Rodalies, que impactaron a miles de usuarios en la región. Según informó Europa Press, el secretario general de Junts, Jordi Turull, expresó su preocupación tras la suspensión del servicio ferroviario por incidencias en el centro de control de Adif en la Estación de Francia en Barcelona. Turull destacó la responsabilidad de Albert Dalmau, consejero de Presidencia, quien ha asumido temporalmente las tareas del presidente Salvador Illa mientras este se encuentra hospitalizado, en lo que califica como una respuesta insuficiente en gestión e información.

De acuerdo con Europa Press, Turull dirigió sus críticas a Dalmau luego de que el socialista anunciara el domingo la reanudación del servicio para el lunes, previsión que no se cumplió por las dificultades registradas a primera hora de ese día. La falta de restablecimiento inmediato del transporte ferroviario debido a nuevas incidencias generó una serie de comentarios por parte de Junts, que consideran que la administración mostró incapacidad para prever y mitigar los efectos de los cortes.

El secretario general de Junts utilizó la red social X para difundir su postura, afirmando que la población sufre un "maltrato" por la "incompetencia de gestión y de información". Además, según consignó Europa Press, Turull cuestionó públicamente:"Ni la gente merece ese maltrato por tanta incompetencia de gestión y de información, ni Cataluña pasar tanta vergüenza. Si os veis superados por tanta dependencia e incompetencia dimitid por el bien de todos".

La declaración surge después de que el sistema Rodalies sufriera dos cortes consecutivos durante la mañana, a raíz de problemas técnicos en las instalaciones de control de Adif, entidad responsable de la infraestructura ferroviaria. Europa Press detalló que estos incidentes provocaron que decenas de miles de pasajeros vieran afectada su movilidad, ya que las conexiones ferroviarias desempeñan un papel central en el transporte público metropolitano en Cataluña.

Europa Press indicó que la gestión de la crisis reciente abrió un debate sobre la dependencia de Cataluña del sistema ferroviario centralizado y sobre la capacidad de la administración autónoma para intervenir de manera efectiva en situaciones de emergencia. Junts argumenta que la repetición de estos cortes echa luz sobre deficiencias en la planificación y la comunicación hacia la ciudadanía, que en muchas ocasiones queda sin información clara cuando ocurren las interrupciones.

Desde el partido, los cuestionamientos alcanzaron también el modo en que se traslada a la opinión pública el estado de la red de Rodalies. Según publicó Europa Press, la falta de información oportuna ha incrementado la preocupación entre usuarios y sindicatos, quienes reclaman soluciones a los problemas crónicos del sistema. La reiteración de incidentes técnicos en un corto período de tiempo motivó un llamado desde Junts a revisar no solo la gestión operativa, sino también los canales de información y la coordinación entre las entidades involucradas.

Junts sostiene, según reportó Europa Press, que la acumulación de incidencias genera malestar social y retrasa el avance hacia una gestión más eficiente del transporte metropolitano. El debate reabierto por la última interrupción implica tanto a las autoridades autonómicas que gestionan el día a día del sistema como a las instancias estatales encargadas de su infraestructura. Los recortes en el servicio han derivado en demandas políticas para modificar el modelo de gobernanza sobre Rodalies, incluyendo el traspaso de competencias y una mayor inversión en la modernización de la red.

El suceso pone en evidencia, según las sucesivas comunicaciones recogidas por Europa Press, las diferencias existentes en el seno de la política catalana respecto a la gestión del transporte público y las expectativas de la ciudadanía. El tema permanece en la agenda pública mientras se espera la recuperación del servicio y la determinación de responsabilidades por parte de las autoridades implicadas.