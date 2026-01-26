A prisión tras atacar a su vecino en Linares (Jaén) con una bola de petanca y un bate de béisbol

El Tribunal de Instancia de Linares identificó un riesgo “real y concreto” de que se repitieran las conductas violentas y dañosas protagonizadas por un vecino de la localidad, lo que motivó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Según la resolución judicial a la que tuvo acceso Europa Press, la medida responde a la gravedad, reiteración y progresión de los episodios de amenazas, acoso, daños y agresiones físicas que se habrían prolongado durante meses y que alcanzaron su punto más crítico durante un ataque ocurrido el 24 de enero.

De acuerdo con Europa Press, los hechos se produjeron cuando el acusado encontró a su vecino en la cochera. Al verlo, se acercó hacia él de forma agresiva y lanzó una bola de acero de petanca, que impactó en el parabrisas delantero del vehículo en el que la víctima se hallaba en ese momento. No conforme con ello, el hombre golpeó varias veces el coche con un bate de béisbol hasta que la víctima salió del vehículo. El auto precisa que, en ese momento, el atacante se dirigió hacia el vecino “con agresividad, determinación y violencia”, emprendiendo una agresión física directa mientras decía, según el propio auto judicial publicado por Europa Press: “Lo tenía que matar, que le costara lo que le costara lo tenía que matar”.

La víctima logró escapar del lugar y buscó refugio en la casa de un familiar. Sin embargo, las agresiones no cesaron y el acusado se mantuvo en el garaje del afectado, donde continuó con los destrozos, dañando también una motocicleta y un ciclomotor, precisa el fallo.

Europa Press detalla que, aunque el episodio del 24 de enero ha generado particular alarma, no se trata de un acto aislado. La documentación judicial recoge una conducta persistente y reiterada de hostilidad a lo largo de varios meses, que incluía comportamientos intimidatorios, amenazas y otras agresiones físicas previas. El tribunal subraya la gravedad y progresividad de los hechos y argumenta, según el auto, que existen indicios racionales suficientes de criminalidad y un peligro fundado para la integridad de la víctima si el acusado permaneciera en libertad.

El abogado de la acusación particular, Carlos Chamorro, integrante del despacho CH Abogados, manifestó ante Europa Press que el caso se ajusta a un perfil de “violencia extrema y sostenida en el tiempo”, lo que representa un serio peligro para la vida del vecino afectado. Debido a este contexto, la autoridad judicial decidió la privación de libertad del acusado como medida preventiva, orientada fundamentalmente a garantizar la seguridad del denunciante y, a la vez, evitar la continuidad o la posible agravación de los daños.

La causa penal continuará su curso con el acusado en prisión provisional sin la posibilidad de acceder a fianza mientras avanza la investigación de este proceso, cuyo trasfondo presenta una acumulación de incidentes violentos y una amenaza persistente que el tribunal considera relevante al decidir la medida de encarcelamiento preventivo, según informó Europa Press.