Sánchez rechaza "el sectarismo ideológico" de Azcón y advierte de que el PP es "la puerta" a la ultraderecha

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rechazado este domingo, en un mitin en Huesca con motivo de las elecciones autonómicas del 8 de febrero, el "puro sectarismo ideológico" del presidente del Ejecutivo aragonés y candidato del PP a la reelección, Jorge Azcón, tras lo que ha advertido de que los populares no son "el dique de contención" de la ultraderecha, sino "la puerta de entrada".

En su intervención, ha señalado que Aragón es "el lugar donde más crecen los precios de la vivienda, donde aumenta de manera desaforada la oferta de alojamientos turísticos y no se aplica la ley de vivienda, los precios en zonas tensionadas; en sanidad, educación y financiación autonómica otro tanto: Es puro sectarismo ideológico".

Ha defendido la quita de la deuda autonómica, opinando que solo por rechazarla Azcón merece perder las elecciones, y también ha criticado que abra las puertas "de par en par" a los hospitales Quirón, así como que el Gobierno de Aragón rechace el nuevo sistema de financiación.

En su intervención, ha emplazado a votar a la candidata del PSOE Aragón, Pilar Alegría, "la próxima presidenta del Gobierno de Aragón", enfatizando que "no es la primera vez que Alegría gana al PP y a Azcón --en alusión a las elecciones municipales de 2019-- y no va a ser la última", ha advertido, y, por ese motivo, le "insultan y atacan" ya que "le temen y odian por lo que representa".

Ha dicho que Alegría es "una mujer libre, preparada y progresista", y ha reclamado el apoyo de todos para "evitar que continúe gobernando la ultraderecha que, según ha planteado, tiene tres papeletas: Azcón, Abascal y Alvise", mientras que solo el voto del PSOE puede "frenarles y garantizar que Aragón continúe avanzando".

Pedro Sánchez ha defendido el impulso a "la mayor reindustrialización de estos 45 años gracias al compromiso del Gobierno de España", indicando que "ahí está la gigafactoría de Figueruelas, la apuesta por Amazon o por revertir el recorte del sistema nacional de dependencia, la apuesta por los regadíos de Huesca o el aumento significativo en la inversión ferroviaria y de carreteras", aunque "Azcón se lo apunta".

También ha aseverado que el crecimiento de la FP es "gracias a Pilar Alegría", que fue ministra del área y, por otra parte, ha recordado que fue su Gobierno el que eliminó el denominado 'impuesto al sol', tras lo que ha considerado que las inversiones de Amazon son por su Gobierno y el anterior cuatripartito de Javier Lambán, "no de Azcón, que no puede sino ponerse las medallas del Gobierno de España".

"PROPUESTAS Y ALTERNATIVA"

Pilar Alegría ha señalado que ha recorrido Aragón y que en este mitin percibe "lo mismo" que cuando pisa el territorio: "Ilusión y ganas de dar por cerrados estos dos años de privatizaciones y de empezar un nuevo Gobierno con esperanza".

Ha elogiado al expresidente de la Comunidad autónoma Marcelino Iglesias, subrayando que todos los aragoneses saben que "lo mejor que le ha pasado a esta tierra siempre ha venido de la mano de Gobiernos socialistas, los mejores años para Aragón y esa senda de avances es la que yo quiero caminar a partir del 8 de febrero siendo la presidenta de todos los aragoneses y de todas las aragonesas".

"Esta campaña es completamente diferente a todas, tomamos la decisión de paralizar la campaña por el trágico suceso en Adamuz (Córdoba) y por eso hoy mis primeras palabras son de recuerdo, reconocimiento y cariño a todas las víctimas y de agradecimiento a los vecinos de Adamuz y los servidores de las Administraciones, que han vuelto a demostrar que son lo mejor de este país".

"Nunca termina el recuerdo y el dolor, que nos obligan a todos a llevar adelante una campaña electoral a la altura, digna, propositiva, lo único que merecen los aragoneses y por mi parte no va a quedar", ha dicho.

Alegría ha recordado que el 17 de diciembre se despidió del Consejo de Ministros y desde entonces lleva ya casi 4.000 kilómetros recorridos porque "se gobierna pisando el territorio" ya que "los problemas solo se comprende cuanto te los cuenta la gente y te mira a los ojos", añadiendo que "la cercanía no es una opción es la forma de hacer política", lo que seguirá haciendo a partir del 8 de febrero como presidenta de Aragón, ha asegurado.

La candidata del PSOE Aragón ha vaticinado que "los de enfrente no van a parar con las mentiras, los insultos, los desprecios y les vamos a responder con serenidad, propuestas y alternativa" porque los socialistas quieren "mejorar la vida de la gente" y ella no se apartará de este carril porque sabe "lo que merecen los aragoneses y las aragonesas".

Pilar Alegría ha observado que las elecciones se han adelantado, lo que ha atribuido al "capricho" de Jorge Azcón y al interés del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, considerando que Azcón ha incurrido en "una dejación de funciones", a lo que se suma "la incapacidad de Azcón de llegar a acuerdos en esta tierra", precisamente cuando Aragón "ha sido siempre una tierra de diálogo, acuerdo y consenso, que salieron por la ventana cuando Azcón entró en el Pignatelli", prometiendo recuperar "esa forma de hacer política".

"Tenemos por delante una oportunidad de dar carpetazo a este modelo de privatizaciones y retrocesos que nos han traído PP y Vox a Aragón", ha enfatizado, avisando de que "en esta tierra no nos resignamos a lo que está sufriendo cada aragonés en los 731 municipios, al empobrecimiento de nuestra sanidad pública".

Se ha comprometido a que cualquier aragonés no esperará más de tres días para ser atendido por su médico de cabecera, también que, si gobierna, quienes tengan que acudir a su cita médica van a tener transporte público con autobuses y taxis para hacerlo.

"Somos los que queremos una sanidad pública y digna", ha proclamado, asegurando que "los recursos públicos tienen que ir a la sanidad pública y no a la privatización como está haciendo Azcón, abriendo las puertas de par en par a la sanidad privada".

En materia de vivienda, se ha quejado de que "campa a sus anchas la especulación" y ha dejado claro que "en el Aragón real 900 euros no es un alquiler asequible" y se ha comprometido a poner en marcha la ley de la vivienda, que "por puro prejuicio Jorge Azcón no la quiere aplicar en Aragón".

"HAY PARTIDO"

El cabeza de lista del PSOE Alto Aragón, Fernando Sabés, ha afirmado que "hay partido el 8 de febrero" y que Pilar Alegría será la presidenta de la Comunidad autónoma: "Esa es la fuerza del PSOE Aragón".

Ha dado la bienvenida a Pedro Sánchez, quien da "suerte" a los socialistas aragoneses, señalando que el PSOE es "de la política real, en la que tenemos que trabajar para la inmensa mayoría, y no para el uno por ciento, los que tienen negocios en la sanidad privada, en la vivienda, en la educación privada, recogiendo todo aquello que privatiza Azcón".

"Queremos un modelo con más derechos y no como sucede ahora, con menos derechos en sanidad, en educación" porque "representamos otra cosa, otra forma de gobernar, escuchando, dialogando, consensuando", y advertido de que "la sociedad no está paralizada", en alusión a las huelgas y movilizaciones por la sanidad y la educación pública, tras lo que ha animado a "rebelarse" ante la falta de vivienda asequible en el Pirineo.

Fernando Sabés ha ironizado al decir que "todo lo que anuncia Azcón es histórico", a lo que ha respondido que "lo histórico es que un trabajador en el Pirineo no pueda alquilarse una vivienda, que hay niños que no han podido empezar su curso escolar, pienso en Montanuy, donde no hay un auxiliar de educación especial y en el centenar de docentes que no hay en esta provincia", añadiendo que en el Hospital de Barbastro las esperas en Urgencias son de 16 horas y que en el San Jorge de Huesca las revisiones oncológicas de retrasan cuatro meses.