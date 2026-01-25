El PP pide conocer los motivos de la limitación temporal de velocidad en la línea del accidente de Angrois

Los representantes gallegos del Partido Popular han solicitado al Gobierno central que informe de manera detallada sobre el número de inspecciones efectuadas en la línea ferroviaria entre Ourense y Santiago durante el último año, especificando fechas y conclusiones de cada revisión. También han requerido un desglose mensual tanto de los incidentes detectados como de las causas de cada uno, para el periodo comprendido entre enero de 2025 y enero de 2026. Esta petición forma parte de la respuesta del grupo a la reciente decisión de Adif de reducir temporalmente el límite de velocidad en un tramo de esta línea, donde tuvo lugar el accidente ferroviario de Angrois hace trece años.

De acuerdo con Europa Press, trece senadores del Grupo Parlamentario Popular han registrado un documento en la Cámara Alta en el que formulan cinco preguntas orientadas a obtener aclaraciones sobre la reducción temporal de la velocidad máxima en 28 kilómetros de la línea que conecta Ourense y Santiago. La solicitud busca obtener una respuesta formal y escrita por parte del Ejecutivo, abordando especialmente si este cambio afecta a la seguridad y cuáles han sido los factores técnicos que lo han motivado.

El medio Europa Press detalló que la decisión de limitar la velocidad de 300 a 220 kilómetros por hora ha tenido como motivo la existencia de “defectos de geometría en aparatos de dilatación”, según confirmaron fuentes relacionadas con el proceso. Esta información se hizo pública al finalizar la semana en que la medida entró en vigor, y ha generado preocupaciones sobre las condiciones operativas de la infraestructura en la línea vinculada con uno de los accidentes ferroviarios más graves en la historia reciente de España.

Entre los aspectos que buscan esclarecer los legisladores gallegos destaca la demanda de conocer con exactitud en qué puntos kilométricos se aplicó la restricción temporal de velocidad. Los parlamentarios también han interrogado al Gobierno sobre si, dada la nueva limitación, la integridad de los pasajeros y trabajadores está plenamente protegida durante los recorridos por este tramo.

Europa Press consignó que estas cuestiones han sido registradas oficialmente en el Senado como parte de una batería de iniciativas parlamentarias que exigen transparencia sobre el estado técnico de la infraestructura ferroviaria. Estas peticiones cobran especial relevancia en un contexto donde persiste la sensibilidad pública en torno a la seguridad del trayecto, tras el siniestro que se cobró decenas de vidas en Angrois.

El documento presentado por los senadores del Partido Popular solicita información desglosada sobre la frecuencia y los resultados de los controles de mantenimiento ejecutados durante los últimos doce meses, así como un informe sobre todas las incidencias ocurridas, especificando tanto la naturaleza como la causa de cada caso. De este modo, los representantes buscan que el Gobierno clarifique si existen procedimientos de revisión suficientes para minimizar riesgos, y si se han detectado anomalías que hayan forzado a adoptar la actual reducción provisional de velocidad.

El medio Europa Press subrayó que los senadores quieren conocer de manera pormenorizada si el Ejecutivo cuenta con un plan específico para restaurar el límite de velocidad anterior y qué requisitos técnicos o de seguridad deben cumplirse para que esto sea posible. También preguntan si, además de los “defectos de geometría en aparatos de dilatación”, se han identificado o se sospecha de la existencia de otros factores que hayan incidido en la decisión.

Adif optó por reducir el límite máximo a consecuencia del citado defecto técnico, y Europa Press recogió que la decisión se dio a conocer el jueves de la semana en que entró en vigor. El tramo afectado abarca una sección relevante de la línea de alta velocidad, cuyas características han sido objeto de análisis recurrente a raíz de la tragedia de Angrois.

Según publicó Europa Press, la petición de los senadores del Partido Popular incluye la exigencia de detalles sobre las operaciones correctivas y las posibles inversiones necesarias para subsanar los problemas identificados. Pretenden además recibir información sobre los protocolos aplicados para informar y proteger a los usuarios durante la vigencia de la limitación. La formulación de estas preguntas se produce en un marco de vigilancia parlamentaria intensificada sobre un corredor ferroviario que ha sido sujeto a reformas, controles y actualizaciones tras el accidente ocurrido hace más de una década.

La solicitud en el Senado recoge además interrogantes sobre el tiempo estimado de permanencia de esta restricción de velocidad y los criterios que deberán cumplirse para darla por concluida. Los legisladores populares consideran que la transparencia en cuanto al historial de revisiones, la tramitación de incidencias y las medidas correctivas es fundamental para garantizar la confianza social en la seguridad de la línea Ourense-Santiago. Todas estas iniciativas se inscriben en la dinámica institucional derivada del seguimiento de las condiciones técnicas y del cumplimiento de los estándares de protección en los corredores de alta velocidad nacionales, según reporta Europa Press.