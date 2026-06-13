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El Brasil de Ancelotti se lleva un gran susto por culpa de Saibari, pero Vinicius iguala

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Newark (EE.UU.), 13 jun (EFE).- Un gol de Ismael Saibari a los 21 minutos con asistencia de Brahim Díaz puso a ganar a la selección de Marruecos en el debut del italiano Carlo Ancelotti como seleccionador de Brasil, pero Vinicius devolvió la tranquilidad con un golazo a los 32.

Saibari, centrocampista del PSV Eindhoven, depositó el balón en la porteria de Alisson al tocarlo por encima, tras recibir un pase filtrado de Brahim, jugador del Real Madrid y compañero de Vinicius.

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El partido que abre la acción el en grupo C se juega este sábado en el MetLife Stadium.

La combinación marroquí para el primer gol del partido deja una particularidad especial, además del mal momento de la Canarinha: el asistidor nació 26 años en Málaga, y el anotador hace 25 en Tarrasa, también en España.

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Vinicius Junior, niveló once minutos después en una maniobra individual de gran factura. EFE

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