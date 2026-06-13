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Sabri Lamouchi afirma que Túnez tiene con qué jugar de tú a tú ante Suecia

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Monterrey (México), 13 jun (EFE).- Sabri Lamouchi, seleccionador de Túnez, afirmó este sábado que su equipo tiene la calidad suficiente para pelear de tú a tú ante Suecia, Japón y Países Bajos, sus rivales del grupo F en el Mundial de 2026.

"La presión es muy alta, pero nuestro objetivo es clasificar, tendremos un partido muy difícil ante Suecia, es algo para lo que hemos trabajado mucho; luego buscaremos derrotar a Japón y Países Bajos, soy responsable de hacer creer a mis jugadores de que esto es posible", aseguró el técnico.

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Túnez jugará este domingo contra Suecia en su debut en el Mundial 2026 en Monterrey, Nuevo León, al norte de México.

El estratega reconoció que el último partido amistoso en el que fueron goleados por Bélgica 5-0 generó dudas, que esperan despejar en su choque ante los suecos.

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"Me siento orgulloso de ser el entrenador de Túnez. Hemos tenido muchos cambios, en los últimos amistosos no estuvimos al nivel, pero hay que tomar en cuenta que nuestro equipo es más joven. Intento hacer lo mejor y confío en mis muchachos. Soy responsable de los riesgos que tomo", señaló.

Lamouchi también destacó el nivel de la selección de Suecia.

"Empezamos una competencia mundial contra uno de los equipos de más alto nivel en el mundo. Sí, hay diferencias en desempeño, pero estamos preparados, por eso no nos concentramos en el último partido amistoso, estamos concentrados para competir lo mejor que podamos. Hemos hecho muchos avances en poco tiempo", puntualizó.

El defensa Ali Abdi coincidió con su entrenador respecto a que deben olvidar la goleada ante los belgas y concentrarse en las mejoras en las que han trabajado para este debut.

"Aprendimos mucho de ese juego. Significó mucho y como dice el entrenador, debemos concentrarnos en los aspectos positivos; ahora estamos en un buen nivel, venimos de África como el mejor equipo en estructura. No vamos a quedarnos en situaciones negativas. Queremos tener un desempeño del que se sientan orgullosos en nuestra nación", concluyó Abdi. EFE

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