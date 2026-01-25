Aparecen pintadas este domingo contra otro ertzaina en Amurrio (Álava)

Fuentes sindicales señalaron que en ocasiones previas ya se habían detectado ataques similares en el entorno de Amurrio, específicamente en el campo de fútbol del municipio, donde se identificaron pintadas ofensivas dirigidas a un agente de la Ertzaintza afiliado al sindicato Euspel. Este domingo, la localidad alavesa de Amurrio presentó nuevas inscripciones hostiles en espacios públicos, donde se utilizó el término "zipaio" junto a la frase “Herriaren etsaia zarete” (“Sois el enemigo del pueblo”), dirigidas de nuevo a este mismo funcionario, según confirmó el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco a Europa Press.

De acuerdo con Europa Press, estas acciones se producen tras un incidente registrado el sábado en el municipio de Araia, también en Álava, donde aparecieron inscripciones en la fachada del polideportivo local. En ellas se podía leer: "Zipaioak falanjistak sokara" ("cipayos falangistas a la soga"), mensajes igualmente dirigidos hacia agentes de la Policía Autonómica Vasca. El Departamento de Seguridad de la administración autonómica confirmó la aparición de ambas series de pintadas en tan solo dos días consecutivos.

El sindicato Euspel, al que pertenece el agente señalado, informó al medio sobre la reincidencia del hostigamiento, especificando que estos ataques no se limitan a acciones anónimas recientes, sino que tienen antecedentes verificados en instalaciones deportivas de Amurrio. Según recogió Europa Press, las pintadas emplean lenguaje que en el contexto vasco está cargado de connotaciones históricas y políticas, como la palabra "zipaio", utilizada en varias ocasiones para desacreditar a los miembros de la Ertzaintza al identificarlos como traidores o colaboradores ajenos a la causa independentista.

Las recientes manifestaciones en espacios públicos se relacionan, según fuentes consultadas por Europa Press, con una escalada de mensajes hostiles contra agentes de la policía autonómica identificados con sindicatos específicos. Tanto el hallazgo de las pintadas del domingo en Amurrio como las del sábado en Araia fueron confrontados por los órganos de seguridad, que mantienen abierto el seguimiento de estos hechos. La confirmación oficial del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, consignada por Europa Press, subraya la relevancia institucional y social que adquiere la reiteración de estos actos.

Los mensajes encontrados en las localidades alavesas reflejan patrones de intimidación dirigidos selectivamente, lo que fue resaltado por los representantes sindicales de Euspel. Según detalló Europa Press, el acoso hacia el agente de la Policía autonómica vasca persiste a través de mensajes en espacios públicos que lo individualizan como destinatario. El sindicato denunció la continuidad de la señalización personal por vía de inscripciones en lugares de concurrencia social.

Europa Press registró además la preocupación de los agentes implicados y de la representación sindical por el impacto de estas prácticas tanto en el clima laboral dentro del cuerpo como en la convivencia de los municipios. Los ataques, producidos en un corto intervalo de tiempo y en distintas localidades cercanas, intensificaron la atención sobre la seguridad y la exposición de los funcionarios policiales en determinadas zonas del País Vasco.

Con la reiteración de estos mensajes, el Departamento de Seguridad ha activado mecanismos para su seguimiento y ha perfilado las denuncias correspondientes. Las autoridades analizaron posibles vínculos entre los hechos reportados en Amurrio y Araia, dada la similitud de las inscripciones y la temporalidad de su aparición. Según Europa Press, el caso sigue bajo investigación para esclarecer la autoría y el móvil detrás de los hechos.