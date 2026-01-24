Espana agencias

Vox recrimina a Moreno que el PP-A "no tenga prisa" por conocer las causas del accidente de Adamuz

El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha recriminado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que el PP "no tenga prisa" para conocer las causas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y que "lo primero que hace sea subirse el sueldo".

Según ha manifestado Gavira en una nota, el presidente de la Junta ha aprovechado para "subirse el sueldo en plena emergencia por el grave accidente ferroviario de Adamuz", por lo que la formación política ha rechazado frontalmente esta decisión, que, a su juicio "evidencia una preocupante falta de sensibilidad y de urgencia política ante una tragedia que ha conmocionado a toda España". "Lo primero que hizo Moreno Bonilla el día siguiente al accidente de Adamuz fue subirse el sueldo, para eso no hay luto", ha criticado Gavira.

En este sentido el portavoz ha expuesto que las familias afectadas por el accidente de Adamuz "siguen esperando explicaciones y justicia". "Desde Vox se recrimina a Moreno que no tenga ninguna prisa por conocer las causas de lo ocurrido en Adamuz", ha trasladado, además de que ha advertido que "el PP calla la negligencia del PSOE en Adamuz y el PSOE calla la subida de sueldo del PP de Moreno".

"Juanma Moreno no tiene prisa porque no es su hijo, su mujer o su abuela la que ha fallecido en ese accidente", ha recalcado el portavoz de Vox en Andalucía, y ha añadido que "el luto no es suyo, es de las familias. A su juicio, lo que tendría que tener Moreno, es "máxima urgencia por dilucidar lo que ha ocurrido y dar paz a las familias y justicia a las víctimas".

Por último, Gavira ha exigido al presidente "transparencia y que se asuman responsabilidades", y ha reiterado su compromiso con la defensa de las víctimas. Asimismo, Gavira ha recalcado que "no es aceptable" que "los responsable de esta tragedia se escondan detrás de las víctimas".

