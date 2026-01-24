Mañueco defiende incluir a todos los partidos en los debates electorales, como en 2019 y 2022

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha señalado, en relación con el 'cara a cara' que ha reclamado el secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, que no se debe excluir a ninguna formación política que se establezca por ley que deben estar en los debates electorales.

"Así fue en 2019 y 2022, puesto que así lo determinó la comisión que organizaba los debates", ha expresado el también jefe del Ejecutivo autonómico, quien ha apuntado que estas cuestiones las tienen que resolver los comités de campaña de las distintas formaciones políticas.

Lo ha hecho durante una rueda de prensa en la que ha comparecido ante los medios con motivo de la convocatoria de elecciones y tras el luto oficial por los fallecidos en el accidente ferroviario acaecido en Adamuz (Córdoba), a cuyas familias ha trasladado sus condolencias y todo su "cariño".

El también jefe del Ejecutivo autonómico ha señalado que los debates electorales están regulados por ley y además hay una comisión formada por periodistas que tiene la responsabilidad de la organización de estos foros.

En relación con este tema, el líder 'popular' ha expresado su "profundo respeto" a la organización de estos debates y ha reconocido el trabajo que realiza la mencionada comisión, si bien también se ha referido a las costumbres que existen en la Comunidad, "que son las del 2019 y las del 2022".