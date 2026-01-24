Espana agencias

IU-Movimiento Sumar reclama la salida de la OTAN, el freno al rearme y una apuesta firme por la cultura de la paz

Guardar

Izquierda Unida-Movimiento Sumar ha reiterado su compromiso con la paz, el Derecho Internacional y la cooperación entre los pueblos, tras la iniciativa presentada este viernes en el Congreso de los Diputados para que el Estado español abandone la OTAN y ponga fin a los acuerdos militares que lo vinculan a una estrategia de confrontación ajena a la seguridad real de la ciudadanía.

Desde la coalición se ha subrayado que la OTAN no solo no garantiza la seguridad, sino que actúa como un "mecanismo de transferencia" de fondos públicos hacia la industria armamentística, en buena parte controlada por grandes fondos de inversión y capital estadounidense.

Un incremento sostenido del gasto militar que se traduce en menos recursos para sanidad, educación, vivienda o servicios sociales, debilitando el escudo social y agravando las desigualdades.

La proposición registrada emplaza al Gobierno a desvincular a España de la estructura militar integrada de la OTAN y de sus compromisos estratégicos y operativos, siguiendo los procedimientos establecidos en la Constitución y en la Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, con la imprescindible intervención de las Cortes Generales.

El cabeza de lista de IU-Movimiento Sumar a las Cortes de Aragón por Huesca, Vicente Guerrero, ha señalado que "la seguridad no se construye con más armas ni con más guerras. La guerra es el mayor fracaso de la humanidad y, si queremos paz, debemos trabajar para la paz, no para el rearme ni para el beneficio de la industria armamentística".

En la misma línea, la número dos de la lista de la coalición de izquierdas por Huesca, Pilar Callén, ha afirmado que "es necesario rechazar las lógicas belicistas y el uso de alianzas militares como instrumentos de imposición geopolítica y de defensa de intereses ajenos a los pueblos".

Izquierda Unida-Movimiento Sumar ha manifestado también su oposición al incremento del gasto militar y al uso del territorio aragonés para fines vinculados a la industria y el entrenamiento militar.

Frente a ello, la coalición defiende una concepción de la seguridad basada en las personas, los derechos, la cohesión social y la cooperación entre pueblos.

En este marco, la formación apuesta por activar y desarrollar la Ley de Cultura de la Paz en Aragón, impulsando la educación para la paz, la resolución pacífica de conflictos, la mediación, la diplomacia ciudadana y el desarme, así como una conciencia crítica frente a las desigualdades Norte-Sur y la explotación transnacional.

Del mismo modo, Izquierda Unida-Movimiento Sumar defiende la aprobación de una Ley Aragonesa de Cooperación Internacional para el Desarrollo, con un enfoque basado en los derechos humanos, la igualdad de género y la justicia climática.

La cooperación debe consolidarse como una política pública estratégica, con una financiación suficiente que garantice un suelo mínimo del 0,2% y un incremento lineal y calendarizado hasta alcanzar el 0,7% en 2030.

La coalición ha reafirmado además su compromiso con el derecho de autodeterminación de los pueblos y su apoyo al pueblo saharaui, al pueblo rohingya, al pueblo palestino y a los procesos de justicia social en América Latina, defendiendo una política internacional basada en la solidaridad, la paz y la dignidad de los pueblos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El juicio del 'caso Mediador' continúa mañana con las declaraciones testificales de agentes de la Guardia Civil

El tribunal popular escuchará a partir de las 9.30 nuevas declaraciones de efectivos y testigos clave, tras una jornada inicial marcada por la confrontación entre las partes y el anuncio de nuevas pruebas por parte de la Fiscalía

El juicio del 'caso Mediador'

Vox denuncia ante la AN homenajes a etarras celebrados en Navidad por enaltecimiento del terrorismo

La formación presidida por Santiago Abascal reclama la intervención de la Audiencia Nacional tras la celebración de actos públicos en diversas ciudades, donde, según su denuncia, se exhibieron imágenes y pancartas a favor de condenados por asesinatos

Vox denuncia ante la AN

Felipe VI agradece a los "soldados vocacionales" su compromiso y entrega a España y a la bandera "que nos une a todos"

Felipe VI agradece a los

Bernabé agradece a Puente su "transparencia" tras Adamuz y subraya que es "momento de dar respuestas"

Bernabé agradece a Puente su

Azcón pide el voto joven el próximo 8F para "seguir mejorando" Aragón: "Enseñaremos la puerta de salida a Sánchez"

Azcón pide el voto joven
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cuánto gana Jorge Azcón como

Cuánto gana Jorge Azcón como presidente de Aragón: está entre los cinco líderes autonómicos mejor pagados

El Patrullero ‘Isla Pinto’ refuerza la vigilancia marítima en aguas de Melilla y el norte de África

Avanza en Adamuz la retirada de restos de trenes y limpieza de vías, paso clave antes de evaluar los daños y reconstruir la infraestructura ferroviaria

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies: Renfe confirma la suspensión total de Rodalies hasta que se pueda garantizar la seguridad

Al menos siete heridos en un atropello múltiple en Gijón: ocurrió durante una carrera ilegal de coches

ECONOMÍA

Sorteo 3 de la Triplex

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Tu sueldo depende de quiénes son tus padres: el origen familiar condiciona más el salario que estudiar en una universidad pública o privada

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

El precio de la luz en España para este domingo

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 24 enero

DEPORTES

Carles Coll, el nadador que

Carles Coll, el nadador que sueña con ser campeón olímpico: “Mi objetivo es llegar a los Juegos y estar en la final con opciones reales de ganar el oro”

El ‘showman’ Moutet que se enfrentará a Alcaraz en el Open de Australia: de casi llegar a las manos con Bublik a lanzarle la raqueta a una cámara

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga