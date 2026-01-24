IU-Movimiento Sumar reclama la salida de la OTAN, el freno al rearme y una apuesta firme por la cultura de la paz

Izquierda Unida-Movimiento Sumar ha reiterado su compromiso con la paz, el Derecho Internacional y la cooperación entre los pueblos, tras la iniciativa presentada este viernes en el Congreso de los Diputados para que el Estado español abandone la OTAN y ponga fin a los acuerdos militares que lo vinculan a una estrategia de confrontación ajena a la seguridad real de la ciudadanía.

Desde la coalición se ha subrayado que la OTAN no solo no garantiza la seguridad, sino que actúa como un "mecanismo de transferencia" de fondos públicos hacia la industria armamentística, en buena parte controlada por grandes fondos de inversión y capital estadounidense.

Un incremento sostenido del gasto militar que se traduce en menos recursos para sanidad, educación, vivienda o servicios sociales, debilitando el escudo social y agravando las desigualdades.

La proposición registrada emplaza al Gobierno a desvincular a España de la estructura militar integrada de la OTAN y de sus compromisos estratégicos y operativos, siguiendo los procedimientos establecidos en la Constitución y en la Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, con la imprescindible intervención de las Cortes Generales.

El cabeza de lista de IU-Movimiento Sumar a las Cortes de Aragón por Huesca, Vicente Guerrero, ha señalado que "la seguridad no se construye con más armas ni con más guerras. La guerra es el mayor fracaso de la humanidad y, si queremos paz, debemos trabajar para la paz, no para el rearme ni para el beneficio de la industria armamentística".

En la misma línea, la número dos de la lista de la coalición de izquierdas por Huesca, Pilar Callén, ha afirmado que "es necesario rechazar las lógicas belicistas y el uso de alianzas militares como instrumentos de imposición geopolítica y de defensa de intereses ajenos a los pueblos".

Izquierda Unida-Movimiento Sumar ha manifestado también su oposición al incremento del gasto militar y al uso del territorio aragonés para fines vinculados a la industria y el entrenamiento militar.

Frente a ello, la coalición defiende una concepción de la seguridad basada en las personas, los derechos, la cohesión social y la cooperación entre pueblos.

En este marco, la formación apuesta por activar y desarrollar la Ley de Cultura de la Paz en Aragón, impulsando la educación para la paz, la resolución pacífica de conflictos, la mediación, la diplomacia ciudadana y el desarme, así como una conciencia crítica frente a las desigualdades Norte-Sur y la explotación transnacional.

Del mismo modo, Izquierda Unida-Movimiento Sumar defiende la aprobación de una Ley Aragonesa de Cooperación Internacional para el Desarrollo, con un enfoque basado en los derechos humanos, la igualdad de género y la justicia climática.

La cooperación debe consolidarse como una política pública estratégica, con una financiación suficiente que garantice un suelo mínimo del 0,2% y un incremento lineal y calendarizado hasta alcanzar el 0,7% en 2030.

La coalición ha reafirmado además su compromiso con el derecho de autodeterminación de los pueblos y su apoyo al pueblo saharaui, al pueblo rohingya, al pueblo palestino y a los procesos de justicia social en América Latina, defendiendo una política internacional basada en la solidaridad, la paz y la dignidad de los pueblos.