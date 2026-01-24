Ignacio Garriga (Vox) pide "dimisiones y responsabilidades penales" por los cortes en Rodalies

El secretario general de Vox y líder del partido en Cataluña, Ignacio Garriga, ha pedido "dimisiones y responsabilidades penales" por los cortes en la red de Rodalies.
"Un día más con el sistema ferroviario paralizado en Cataluña. Un día más sin asumir responsabilidades por su gestión criminal y por llevar España al colapso", ha dicho en un apunte en X recogido por Europa Press.
Este sábado Rodalies opera parcialmente en Cataluña por revisiones para evitar nuevos desprendimientos, tras el corte de la R1 el viernes entre Blanes y Maçanet-Massanes (Girona) por un desprendimiento de tierra.
