Esteban (PNV) cree que Imaz se podría haber "ahorrado unas cuantas frases" en su encuentro con Trump

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha defendido que el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, estuviera en la reunión de la Casa Blanca con el presidente de EE.UU., Donald Trump, para tratar el futuro de la prospección y posibles inversiones en Venezuela tras la captura y deposición de Nicolás Maduro como presidente. No obstante, ha reconocido que se podía haber "ahorrado" algunas frases, como en las que le mostró su agradecimiento al líder estadounidense por la operación o cuando llamó "Golfo de América" al Golfo de México.

En una entrevista concedida a Onda Cero, recogida por Europa Press, Esteban ha señalado que Imaz es un militante del PNV, pero no representa a la formación jeltzale ni ejerce ningún cargo dentro de ella. Tras recordar que ahora es el CEO de Repsol, compañía que ya está trabajando en Venezuela, ha destacado que "es obligado que fuera" al encuentro. "No se entendería de otro modo. Repsol tenía que estar presente", ha añadido.

Sin embargo, ha admitido que él, si fuera Josu Jon Imaz, se habría "ahorrado unas cuantas frases" que "no eran necesarias, como calificar al Golfo de México como el Golfo de América, ni 'le doy las gracias'". "Eso yo no lo hubiera dicho. Eso lo digo así de claro", ha indicado.

En todo caso, ha dicho que, como CEO de Repsol, si no hubiera ido a la cita, "no estaría haciendo su trabajo". "Repsol tiene muchos intereses ahí, desde luego es una de las pocas (compañías) que estaba trabajando en Venezuela y tiene que andar con cuidado", ha manifestado.

