Clavijo (CC) apela al diálogo y la escucha para afrontar retos frente a las "recetas fáciles" de los "falsos populismos"

El presidente regional y secretario general de CC, Fernando Clavijo, ha remarcado hoy la importancia de promover "la escucha activa" para "avanzar" en los problemas de las islas, alejándose del "falso populismo" que da "recetas fáciles" a retos "complejos", como la financiación autonómica, el marco financiero plurianual europeo, y la ley de residencia ante la emergencia habitacional.

Así lo ha advertido en declaraciones a los medios de comunicación facilitadas por la formación, con motivo de la convención insular que celebra su partido, Coalición Canaria, en la isla, con el lema 'Una isla que piensa en su gente y se prepara para lo que viene'. A la cita también ha asistido la secretaria de Organización de CC de Tenerife, Rosa Dávila, el secretario general de CC de Tenerife, Francisco Linares, y la diputada nacionalista Cristina Valido.

"Arrancamos el año, no ha acabado el mes de enero, y ya estamos en una convención en la que hemos venido a hablar de los problemas reales de la ciudadanía. Hemos hablado y hablaremos de vivienda, de movilidad, de poner en el centro de las decisiones de todas las administraciones públicas al ciudadano, en todo aquello que tiene que ver con la dependencia, con la juventud. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es un proceso de escucha activa", ha señalado Clavijo.

El presidente regional ha remarcado la importancia continuar en la senda de "la escucha activa", labor que hicieron "en la oposición" y que "continúa" ahora al frente del Gobierno porque, ha dicho, "es la única forma de avanzar" ante problemas que "son complejos" frente a las "recetas sencillas" que prometen los "falsos populismos".

Por ello, Clavijo ha invitado, de este modo, a analizar "en profundidad" los problemas actuales de las islas siendo "conscientes de que no hay varitas mágicas y de que la ciudadanía no es tonta".

Ha insistido en los "retos" que quedan por afrontar, entre ellos la financiación autonómica, la propuesta de marco financiero plurianual eruopeo, la ley de residencia para favorecer el acceso a una vivienda y controlar el crecimiento poblacional, mientras se continúa afrontando la emergencia habitacional en Canarias. "Son retos que tenemos por delante, y la mejor forma de abordarlos es desde el diálogo, desde el entendimiento y desde la concertación".

