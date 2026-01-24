Clavijo apela al diálogo y la escucha para afrontar retos frente a las "recetas fáciles" de los "falsos populismos"

Durante la convención insular de Coalición Canaria celebrada en La Laguna, Tenerife, se abordó la necesidad de crear condiciones sostenibles que permitan fijar población en las islas y ofrecer oportunidades reales a la juventud, de forma que se evite que la especulación incremente el precio de la vivienda y dificulte el acceso de las familias a un hogar. Según informó Europa Press, el presidente regional y secretario general de la formación, Fernando Clavijo, destacó en el evento que resulta determinante modificar la actual legislación para que los ayuntamientos puedan adaptar las políticas de vivienda y control poblacional a la realidad específica de cada municipio.

De acuerdo con Europa Press, Clavijo subrayó que la emergencia habitacional, la financiación autonómica y la movilidad son solo algunos de los desafíos que las islas enfrentan, y remarcó la importancia de la participación ciudadana en la toma de decisiones. Frente a lo que denominó “falsos populismos” que prometen soluciones simples a retos complejos, Clavijo defendió la necesidad de priorizar el diálogo y la escucha activa, asegurando que solo con un análisis profundo de los problemas se podrá avanzar en la búsqueda de soluciones efectivas.

Durante su intervención, según detalló el medio, Clavijo reiteró el objetivo de Coalición Canaria de incorporar las demandas canarias en la agenda tanto estatal como europea, lo que calificó como un paso decisivo hacia un modelo de desarrollo más equilibrado y cohesionado. En este sentido, insistió en la singularidad de Canarias, afirmando que las políticas deben adaptarse a su realidad y no legislar de manera uniforme para todo el territorio, ya que incluso dentro de una misma isla existen diferencias significativas entre municipios.

La reunión también sirvió para recordar la propuesta planteada por el Gobierno de Canarias en el ámbito europeo dirigida a restringir la compra de vivienda por parte de no residentes como una medida para contribuir a que los canarios puedan acceder a una vivienda digna. Clavijo señaló, según Europa Press, que aunque inicialmente esa propuesta fue considerada una ocurrencia por algunos sectores, ahora existe mayor consenso sobre la necesidad de explorar vías que prioricen a la población residente en el acceso a la vivienda.

La convención, cuyo lema fue ‘Una isla que piensa en su gente y se prepara para lo que viene’, trató asuntos definidos como prioritarios para Tenerife y el archipiélago, entre ellos la emergencia en materia habitacional, la necesidad de controlar el crecimiento poblacional, el reto demográfico, la movilidad y el refuerzo de las políticas sociales. Europa Press reportó la asistencia de figuras destacadas del partido, como Rosa Dávila, secretaria de Organización de CC en Tenerife; Francisco Linares, secretario general insular, y la diputada nacionalista Cristina Valido.

Clavijo expuso ante los asistentes que el proceso de escucha activa –que Coalición Canaria practicó durante su etapa en la oposición y que sigue vigente ahora en el Gobierno– resulta, a su juicio, “la única forma de avanzar” y afrontar los problemas complejos que aquejan al archipiélago. Argumentó que abordar cuestiones como la ley de residencia, que busca favorecer el acceso a la vivienda y facilitar el control poblacional, requiere un análisis profundo y medidas concertadas entre las diferentes administraciones públicas.

Según consignó Europa Press, el presidente de Canarias hizo hincapié en la importancia de evitar las soluciones uniformes para problemáticas distintas y propuso que los municipios dispongan de capacidad para imponer medidas específicas de control o limitación en materia habitacional, considerando la diversidad de situaciones y necesidades entre territorios.

Durante el encuentro, el secretario general insular de CC de Tenerife, Francisco Linares, reiteró la idea de que el municipalismo es esencial para la defensa del territorio y el futuro del archipiélago, especialmente en lo relativo a asegurar oportunidades para la juventud. Linares argumentó que diversificar, apostar por la innovación y crear empleo estable no solo constituye una estrategia económica, sino que representa también la mejor vía para afrontar los retos sociales y demográficos, permitiendo que los jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida en las islas.

El medio Europa Press indicó que entre las inquietudes expuestas por los dirigentes nacionalistas apareció la necesidad de reforzar el sistema de dependencia y colocar al ciudadano en el centro de las políticas públicas. También se discutió la importancia de seguir trabajando para integrar las demandas de las islas en la construcción del marco financiero plurianual de la Unión Europea.

Durante el transcurso de la jornada, los portavoces de Coalición Canaria recordaron el inicio del año con una convocatoria orientada hacia la discusión de los problemas reales de la ciudadanía. La emergencia de vivienda, la movilidad, la situación de la juventud y los desafíos de la dependencia fueron temas recurrentes en la agenda, a los que se sumó la defensa del carácter singular del territorio y la necesidad de adaptar la normativa estatal a la realidad autonómica y local.

En ese contexto, el debate sobre la posibilidad de que los ayuntamientos tomen medidas de limitación específicas en el acceso a la vivienda encontró respaldo entre los asistentes, quienes coincidieron en la importancia de promover políticas que respondan directamente a las demandas de las diferentes comunidades del archipiélago.

Europa Press concluyó su cobertura señalando que el mensaje de los responsables de Coalición Canaria apunta a una apuesta clara por el diálogo, el entendimiento y la concertación entre administraciones y actores sociales, subrayando que ninguna “varita mágica” puede resolver los problemas complejos que afrontan las islas, sino procesos participativos y soluciones adaptadas a cada realidad insular y municipal.