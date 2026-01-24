Carabante (PP) insta al Gobierno a "asumir responsabilidades" porque Adamuz es "consecuencia de una decisión política"

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha instado al Gobierno a "asumir responsabilidades" porque el accidente ferroviario de Adamuz es "consecuencia de una decisión política".

Lo ha hecho tras inaugurar una exposición del fotógrafo José Luis Berzal, fallecido el pasado verano, donde ha trasladado que no le supone "ninguna sorpresa" las declaraciones del ministro de Transporte, Óscar Puente, apuntando que no va a dimitir.

"Ya sabemos que el PSOE y la izquierda en general no son precisamente un ejemplo de asumir responsabilidades, pero no cabe duda de que el hecho de se produzca un accidente mortal en las vías es consecuencia de decisiones políticas, decisiones políticas de nombrar ministro, por ejemplo, como José Luis Ábalos, que ahora mismo se encuentra en prisión y que, por tanto, se nombró a un ministro que es corrupto", ha lanzado Carabante.

Para el delegado "es una decisión no invertir en el mantenimiento de la alta velocidad y, por tanto, el accidente mortal que se ha producido es consecuencia de una decisión política del Gobierno". "Lo que tendrían que hacer es asumir responsabilidades, pedir perdón a las familias, dar todas las explicaciones y dimitir", ha reclamado.

Borja Carabante ha apuntado que llevan mucho tiempo advirtiendo no sólo el PP sino maquinistas y usuarios "que se estaba dejando de invertir en mantenimiento, que no invertir en mantenimiento tiene consecuencias sobre la seguridad y, por tanto, son ellos responsables de esa decisión política".