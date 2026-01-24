Abengochea (IU-Movimiento Sumar): "No hay justicia social sin justicia territorial"

Marta Abengochea, candidata a la Presidencia de Aragón por Izquierda Unida-Movimiento Sumar, advirtió durante el acto central celebrado en Teruel que la despoblación, el cambio climático y la reducción de servicios públicos representan el resultado directo de políticas que han dado la espalda tanto al territorio como a las necesidades de la clase trabajadora aragonesa. En su intervención, Abengochea planteó que la justicia social está indisolublemente ligada al respeto y la equidad territorial, priorizando la necesidad de un modelo nuevo que refuerce los servicios públicos, promueva empleos dignos y defienda el derecho de la población a permanecer en el medio rural.

El evento, que reunió a diversos representantes y simpatizantes de Izquierda Unida y Movimiento Sumar, tuvo lugar en la Cámara de Comercio de Teruel este sábado. Según reportó el medio, la jornada sirvió para recalcar que el futuro de Aragón debe construirse sobre un fortalecimiento real de los pueblos y comarcas, reivindicando un cambio estructural tras años de abandono institucional que han agravado la desigualdad territorial. Tal como publicó el medio, la candidata subrayó que "no se puede hablar de desarrollo mientras se sacrifica el territorio con proyectos especulativos y se condena al medio rural a tener menos derechos".

Durante el encuentro, Abengochea insistió en que la vertebración de Aragón solo será efectiva cuando los servicios públicos alcancen todos los rincones de la comunidad y se asegure una transición ecológica justa. Defendió que proteger el territorio implica garantizar la sanidad, la educación, los servicios de cuidados y la movilidad, especialmente en las zonas rurales, que continúan viendo reducidos sus derechos y oportunidades.

La conducción del acto estuvo a cargo de Sheila Luna, y contó además con la participación de Henar Moreno, responsable institucional de Izquierda Unida, quien trasladó el respaldo organizativo y político desde el ámbito federal. Moreno aseveró durante su intervención, según consignó el medio, que la despoblación “no es un fenómeno inevitable, sino el resultado de decisiones políticas que han priorizado la centralización y el beneficio privado frente a la cohesión social y territorial”. Defendió la necesidad de implementar políticas públicas ambiciosas para reforzar los servicios esenciales, mejorar la financiación local y procurar un equilibrio territorial que permita alcanzar la igualdad de derechos en toda la región.

Por la provincia de Teruel, Rubén Giménez intervino señalando la urgencia de atender las necesidades específicas de la zona. Giménez apostó por un modelo de desarrollo diseñado y pensado desde el propio territorio, reclamando empleo estable, servicios públicos sólidos, infraestructuras útiles y una movilidad sostenible capaz de conectar efectivamente pueblos y comarcas. Sostuvo que Teruel requiere “decisiones valientes que permitan a la gente quedarse, volver y vivir con dignidad”.

También participó Laura Vergara, integrante de IU-Movimiento Sumar, quien reiteró el compromiso de la formación política con el fortalecimiento del entorno rural y la defensa de los derechos sociales y territoriales en Aragón. Las intervenciones a lo largo del acto coincidieron en subrayar que décadas de políticas consideradas inadecuadas han incrementado el desequilibrio entre áreas urbanas y rurales, favoreciendo procesos de despoblación y una pérdida continuada de servicios.

El acto cerró con la reafirmación por parte de Izquierda Unida y Movimiento Sumar de su apuesta política, centrada en la clase trabajadora, la justicia territorial y la defensa del entorno. El medio resaltó que ambas formaciones sostienen la necesidad de poner fin al actual modelo que prioriza beneficios particulares sobre las necesidades colectivas del territorio, con el objetivo de garantizar derechos equitativos y expectativas de vida digna para toda la población de Aragón.