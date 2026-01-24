Espana agencias

Abascal dice "España está secuestrada por una mafia corrupta" y señalará a los culpables del accidente de Adamuz

El presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, ha participado este sábado en un mitin celebrado en la plaza de España de Calatayud, donde ha manifestado que "España tiene urgencias y Aragón tiene urgencias", advirtiendo que "España no puede esperar" porque, a su juicio, "está secuestrada por una mafia corrupta, traidora y enemiga de los intereses de España". En este contexto, ha recordado a "las 45 víctimas del accidente ferroviario de la corrupción y de la mafia" ha denunciado el deterioro de las infraestructuras y ha asegurado que exigirá responsabilidades.

Antes que Abascal han intervenido el candidato a la Presidencia de Aragón, Alejandro Nolasco; y el cabeza de lista por la provincia de Zaragoza, Santiago Morón.

Abascal ha cargado contra la actitud de los responsables políticos y ha afirmado que "el dinero que debía ir a hospitales, a la educación y al mantenimiento de la vía férrea se ha gastado en mordidas y en fulanas y eso no se puede perdonar, se tiene que pagar". Además, "todos aquellos que debían haber velado para que los españoles viajasen tranquilos han sido responsables de su degradación y, por lo tanto, de la muerte de 45 españoles". En este sentido, ha dicho que su formación no guardará silencio, porque "estamos aquí para exigir responsabilidades y para señalar a los culpables".

A continuación, el líder de Vox se ha preguntado "cómo es posible que llevemos seis años soportando esta mafia" y ha responsabilizado de ello al bipartidismo. En concreto, ha acusado al Partido Popular de actuar como "bombona de oxígeno" del Gobierno de Pedro Sánchez mediante pactos en Bruselas, acuerdos institucionales y una colaboración que, según ha denunciado, se mantiene "desde hace 40 años".

Asimismo, se ha referido a "la estafa de los carteles del señor Azcón" y ha asegurado que "Aragón no es imparable, Aragón lo ha parado el señor Azcón al negarse a un acuerdo presupuestario con Vox". Abascal ha recordado que ese acuerdo incluía medidas para "ayudar a agricultores y ganaderos, acabar con las políticas verdes que arruinan el campo y la industria y garantizar la seguridad en las calles frente a la inmigración ilegal".

Por último, Santiago Abascal ha defendido que las propuestas de su partido no responden a una ideología, sino a "sentido común, patriotismo e interés por lo nuestro", y ha hecho un llamamiento a la movilización ciudadana para "devolver el futuro y la esperanza a la juventud española".

EuropaPress

