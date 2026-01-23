Espana agencias

Prisión para la joven detenida en Ferrol por financiar y enaltecer el terrorismo yihadista

El juez ordenó el encarcelamiento sin fianza de la mujer arrestada en Galicia tras acusaciones de enviar fondos y difundir propaganda extremista, mientras otro implicado fue puesto en libertad vigilada según fuentes judiciales consultadas

Los registros realizados en diferentes domicilios por la Comisaría General de Información de la Policía Nacional aportaron material considerado relevante para la causa judicial. Según informó el medio, la principal investigada quedó señalada por presunta implicación en delitos de financiación del terrorismo, autoadoctrinamiento y enaltecimiento del terrorismo yihadista. El juez de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, dictó prisión provisional, comunicada y sin fianza para la joven detenida el martes en el barrio de Recimil, en Ferrol. La decisión fue adoptada por recomendación de la Fiscalía, de acuerdo con fuentes jurídicas citadas por el medio.

La operación policial incluyó el arresto de otra persona en Cartagena, Murcia, quien, según detalló la fuente, reside habitualmente en esa ciudad, al igual que la joven detenida. Sin embargo, para este segundo implicado, el magistrado resolvió la libertad provisional condicionada a medidas cautelares tras prestar declaración en Madrid, como consignó la fuente original.

La investigación, dirigida por la Comisaría General de Información de la Policía Nacional y coordinada con la Audiencia Nacional, estableció registros domiciliarios tanto en Ferrol como en Cartagena. El domicilio registrado en Ferrol fue un edificio ubicado en la calle Ortigueira número 4. Los registros llevados a cabo el 20 de enero permitieron a los agentes sumar pruebas materiales al expediente judicial, según publicó la fuente original.

De acuerdo con la información recabada, la joven investigada habría avanzado en su proceso de radicalización tras consumir propaganda extremista. No solo habría accedido a material violento destinado al autoadoctrinamiento, sino que además habría gestionado o enviado fondos presuntamente dirigidos a estructuras terroristas. También se le atribuye la presunta difusión pública de mensajes justificando acciones yihadistas, un aspecto relevante dentro del marco judicial impulsado por la Fiscalía.

El seguimiento y la investigación sobre sus actividades constataron, siempre según el medio, la existencia de conexiones entre el consumo de propaganda radical, la gestión de recursos económicos y la diseminación de mensajes considerados como enaltecedores del extremismo. Las investigaciones pusieron el énfasis en el proceso de autoadoctrinamiento, entendido como una radicalización a través de internet, en la que se accede y comparte contenido violento vinculado a grupos yihadistas.

La operación policial que condujo a estas detenciones y a las medidas judiciales adoptadas ocupó centros de interés en dos comunidades autónomas, Galicia y Murcia. Los registros llevaron a la incautación de material que será analizado a lo largo de la instrucción del caso. El medio consignó que los hechos surgieron en el contexto de una investigación amplia sobre redes de apoyo y financiación al terrorismo yihadista desde territorio español.

Fuentes judiciales consultadas por el medio subrayaron que las acciones adoptadas por el juzgado respondieron a la gravedad de los indicios recogidos durante la instrucción, particularmente por la supuesta implicación activa de la principal investigada en actos de enaltecimiento, autoadoctrinamiento y canalización de recursos con posible destino a organizaciones terroristas.

En cuanto al segundo arrestado, la fuente detalló que el juez optó por la libertad provisional, bajo condiciones determinadas, después de que el implicado prestara declaración ante la Audiencia Nacional. Estas medidas cautelares responden a la valoración judicial de los hechos atribuidos a cada uno de los detenidos y la relevancia de los indicios recabados durante la investigación policial y judicial.

Las pesquisas continuarán bajo la dirección del juzgado central correspondiente y contemplan el análisis detallado del material sustraído durante los registros, en busca de nuevas evidencias que permitan determinar el alcance de las actividades investigadas y la posible existencia de otros implicados en la red. El medio resaltó el marco de colaboración entre las instancias policiales y judiciales en este tipo de investigaciones relacionadas con el terrorismo yihadista en España.

