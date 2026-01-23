Espana agencias

La jueza de la dana pide a Emergencias que concrete los municipios incluidos en el ES-Alert 710 de las 20.57 horas

La jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la dana ha pedido a la Subdirección General de Emergencias de la Generalitat que concrete, en el plazo de tres días, los municipios que estaban incluidos en las zonas afectadas a las que se remitió el segundo mensaje ES-Alert la tarde del 29 de octubre de 2024, el nº710, con hora de inicio fijada a las 20.57 horas de esa noche y finalización a las 0.57 de la madrugada.

Así lo estipula la magistrada en una providencia fechada este jueves y notificada a las partes este viernes en el marco de la causa que instruye el Tribunal de Instancia de Catarroja por la gestión de la riada que dejó 230 víctimas mortales.

La jueza se dirige a Emergencias después de que la Subdirección General remitiera un informe en el que consta el texto del ES-Alert nº710, la hora de envío (20.57 horas) y las zonas de la provincia de Valencia afectadas por desbordamientos a las que se remitió.

Emergencias adjuntó a la jueza la impresión del mensaje con inclusión de la información requerida obtenido a partir del portal https://es-alert.proteccioncivil.es/, que comprende el área afectada y el texto.

En la alerta, en castellano y valenciano bajo la categoría de 'Inundaciones' con la descripción 'de 'Zonas afectadas por desbordamientos', se avisaba: "Por las fuertes lluvias se recomienda permanezcan en sus casas. En viviendas y zonas próximas a ríos, cauces, barrancos o ramblas permanezcan alejados y en zonas elevadas. Estén atentos a futuros avisos de este canal y fuentes oficiales, X @GVA112 y en À Punt".

Por otro lado, la jueza ha aceptado una denuncia por lesiones de las que se ha inhibido en su favor la plaza 1 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrent.

