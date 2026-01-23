Espana agencias

Declaran culpable de homicidio al acusado de matar a un asaltante en Inca (Mallorca)

El tribunal popular rechazó la defensa del procesado al considerar que recurrió a una violencia innecesaria durante la confrontación, mientras los otros implicados han sido también hallados responsables por intento de sustracción de estupefacientes en propiedad privada de Mallorca

Guardar

El veredicto emitido por el jurado popular descartó que el acusado hubiera actuado bajo legítima defensa, destacando que el uso de la violencia fue injustificado e innecesario en la confrontación mortal ocurrida en una finca de Inca, Mallorca. El jurado concluyó que existían alternativas menos lesivas para protegerse a sí mismo y a su familia, como regresar al interior de la vivienda y solicitar la intervención policial, según publica el medio local.

La Audiencia Provincial de Palma de Mallorca acogió la lectura del fallo este viernes, tras dos jornadas de deliberaciones por parte de los nueve miembros del jurado, detalló la agencia de noticias. El tribunal consideró acreditado que el propietario de la finca, enfrentado a uno de los asaltantes que irrumpieron en su propiedad el 24 de septiembre de 2020 con la intención de sustraer plantas de marihuana, utilizó un arma blanca y propinó al intruso varias puñaladas. Los hechos, según el jurado, evidenciaron una intención de acabar con la vida del asaltante, descartando la versión de defensa propia esgrimida por el procesado.

El jurado valoró el resultado de la autopsia y subrayó el carácter especialmente violento del ataque. Según recogió la prensa local, los miembros del tribunal expusieron en su informe: “Podría haber regresado, encerrado para proteger su integridad y la de su familia, y después llamar a la policía. No había necesidad de ataque, y además este fue muy violento, tal y como se desprende de la autopsia”. El jurado no apreció pruebas que acreditaran que el apuñalamiento se hubiera producido de forma sorpresiva ni por la espalda, ni tampoco que hubiera existido un segundo ataque con arma blanca una vez el asaltante se hallaba fuera de la finca.

Por otro lado, el tribunal popular declaró responsables de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa a los otros tres hombres involucrados, quienes acompañaban al fallecido en la noche de los hechos. Según se desprende del acta del proceso, los tres asaltantes actuaron con premeditación, asignándose funciones concretas: uno de ellos accedió al interior de la propiedad, mientras los otros tres vigilaron desde el exterior de la finca, aguardando cerca del muro y de la valla metálica que servía como cierre de seguridad. El jurado enfatizó que existió un acuerdo previo y una distribución de roles entre los implicados.

Sobre las circunstancias personales de los ladrones, el jurado rechazó tomar como atenuante su consumo de estupefacientes. Si bien reconoció que los acusados eran consumidores habituales, sostuvo que en el momento de la tentativa de robo no actuaban bajo los efectos de las drogas. “Su juicio no estaba afectado”, recoge la agencia, citando el dictamen del tribunal popular.

Los hechos, relatados por medios locales, se desarrollaron cuando los cuatro individuos se aproximaron a la finca con el propósito de sustraer plantas de marihuana, propias de la propiedad privada de Inca. Tras forzar la entrada en la parcela a través de un agujero practicado en la valla, uno de ellos accedió mientras los otros vigilaban el exterior. Al enfrentarse con el propietario se produjo un forcejeo que derivó en el apuñalamiento mortal del intruso.

Los alegatos finales de los representantes legales de las partes se centraron en si concurrían o no circunstancias eximentes o atenuantes en la conducta del procesado y en la de los acompañantes. En su resolución, según informan los medios presentes, el tribunal rechazó que existiera justificación suficiente para que el propietario actuara de la forma en que lo hizo. El jurado también descartó que los asaltantes vieran mermada su capacidad de juicio por la supuesta influencia de drogas.

La decisión obliga al acusado a enfrentar una condena por homicidio, mientras los otros acusados deberán responder penalmente por intento de sustracción mediante el uso de fuerza en bien ajeno, reportó la agencia informativa. El proceso ha generado debate sobre la proporcionalidad en el uso de la fuerza frente a la invasión de la propiedad y el grado de responsabilidad de quienes participan en tentativas de robo en grupo concertado.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Palma se inscribe en el contexto judicial de las islas Baleares y contribuye a la jurisprudencia local sobre la defensa de la propiedad privada y los límites legales a la reacción violenta ante delitos de robo, recogió el medio en cuestión.

Temas Relacionados

HomicidioIncaAudiencia ProvincialJuradoMallorcaRoboPlantas de marihuanaAutopsiaLegítima defensaFincaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

La Audiencia de Valencia absuelve a los 14 acusados de una trama de narcotráfico al invalidar conversaciones en 'Sky'

El tribunal valenciano concluyó que las pruebas tecnológicas empleadas eran inválidas al no contar con las garantías suficientes, según la jurisprudencia europea, lo que impidió a las defensas acceder a material original y llevó a la exoneración de los investigados

La Audiencia de Valencia absuelve

El jurado declara culpable de homicidio al acusado de matar a un ladrón que entró a su casa a robar marihuana

El tribunal determinó que el responsable del apuñalamiento no actuó en defensa propia y descartó un ataque por sorpresa, mientras que los otros implicados enfrentan sentencia por planear el robo de cannabis en la finca de Inca

El jurado declara culpable de

Sánchez pide comparecer en el Pleno del Congreso para informar sobre los últimos accidentes ferroviarios

El jefe del Ejecutivo ha solicitado presentarse en la Cámara Baja para ofrecer detalles sobre recientes tragedias ferroviarias, la seguridad del sistema nacional y los posicionamientos gubernamentales en foros internacionales tras exigencias de la oposición y otras fuerzas políticas

Sánchez pide comparecer en el

La jueza de la dana pide a Emergencias que concrete los municipios incluidos en el ES-Alert 710 de las 20.57 horas

La investigación judicial avanza tras el temporal en Valencia, ya que la magistrada ha exigido a autoridades regionales especificar en tres días qué localidades recibieron la alerta de emergencia el 29 de octubre, relacionado con el episodio de lluvias intensas

La jueza de la dana

Condenado a nueve años por la muerte de un dj con una bala perdida en una fiesta en Málaga durante el Covid

Un tribunal ha ratificado la pena contra el responsable que, tras efectuar disparos dentro de una vivienda durante una celebración clandestina, causó la muerte de un pinchadiscos y ahora deberá cumplir la condena fijada por la justicia

Condenado a nueve años por
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una semana del accidente de

Una semana del accidente de Adamuz: cronología del siniestro ferroviario más grande desde 2013 en España

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies: el servicio de Rodalies seguirá suspendido en Cataluña este domingo

Mala racha en Cataluña: de los brotes sanitarios en el sector ganadero a la paralización de Rodalies

Cuánto gana Jorge Azcón como presidente de Aragón: está entre los cinco líderes autonómicos mejor pagados

El Patrullero ‘Isla Pinto’ refuerza la vigilancia marítima en aguas de Melilla y el norte de África

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Diego Moreno, corredor de seguros: “El seguro de hogar te puede cubrir lo que pase en una reforma”

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Tu sueldo depende de quiénes son tus padres: el origen familiar condiciona más el salario que estudiar en una universidad pública o privada

DEPORTES

Carles Coll, el nadador que

Carles Coll, el nadador que sueña con ser campeón olímpico: “Mi objetivo es llegar a los Juegos y estar en la final con opciones reales de ganar el oro”

El ‘showman’ Moutet que se enfrentará a Alcaraz en el Open de Australia: de casi llegar a las manos con Bublik a lanzarle la raqueta a una cámara

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga