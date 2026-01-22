Espana agencias

Shelton no da opción a Sweeny y se cita con Vacherot

Guardar

Redacción deportes, 22 ene (EFE).- El estadounidense Ben Shelton, octavo favorito, no dio opción al australiano Dane Sweeny, procedente de la fase previa, y en una hora y 44 partidos solventó el compromiso para acceder a tercera ronda del Abierto de Australia, donde le espera el monegasco Valentin Vacherot.

El norteamericano ganó por 6-3, 6-3 y 6-2 y volvió a los dieciseisavos de final, un tramo donde siempre ha estado en el primer Grand Slam del curso.

Shelton aspira a igualar, al menos, su mejor papel en Melbourne, las semifinales que logró el pasado curso, cuando se erigió, con 22 años y 109 días, en el estadounidense más joven en situarse entre los cuatro mejores de la competición desde Andy Roddick en el 2003.

El estadounidense, que ganó su primer título Masters 1000 en Tornoto el pasado año y que llegó al Abierto de Australia tras los cuartos de final que alcanzó en Auckland, jugará con el monegasco Vacherot que venció al australiano Rinky Hijikata. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Sánchez participa hoy en Bruselas en una cumbre extraordinaria de la UE sobre Groenlandia

Infobae

120-66. Los Knicks vapulean a los Nets en la mayor paliza de la historia de la franquicia

Infobae

119-104. Hugo González maximiza sus minutos en la victoria de los Celtics

Infobae

Báez cae en segunda ronda en Australia tras intenso duelo con Darderi

Infobae

México asume la presidencia de la Organización Mundo Maya hasta 2028 durante Fitur 2026

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Prisión provisional sin fianza para

Prisión provisional sin fianza para el entrenador de fútbol base de Badajoz acusado de captar menores con fines pornográficos

¿Hacia dónde va el caso Julio Iglesias? Las dos denunciantes aseguran que “seguirán luchando”

El Gobierno de Ayuso adjudica la unidad del dolor del hospital público de Vallecas a una congregación religiosa porque su centro es el más cercano en coche

Feijóo reconoció ante la jueza de la DANA que no sabía qué era el CECOPI, no cuestionó el envío de Es-Alert y defendió las múltiples versiones Mazón

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies: Óscar Puente descarta dimitir y el presidente de Adif deja su puesto en manos de la investigación

ECONOMÍA

Números ganadores del Super Once

Números ganadores del Super Once del 23 enero

La energía solar en los tejados podría cubrir el 40% de la demanda eléctrica de la Unión Europea

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

El turismo, clave para la economía española pero perjudicial para el empleo y los salarios de los trabajadores

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 4

DEPORTES

El ‘showman’ Moutet que se

El ‘showman’ Moutet que se enfrentará a Alcaraz en el Open de Australia: de casi llegar a las manos con Bublik a lanzarle la raqueta a una cámara

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga

El FC Barcelona se sobrepone a tiempo para dar la vuelta al partido y conseguir la victoria ante el Slavia de Praga en Champions