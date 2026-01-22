Shelton no da opción a Sweeny y se cita con Vacherot

Redacción deportes, 22 ene (EFE).- El estadounidense Ben Shelton, octavo favorito, no dio opción al australiano Dane Sweeny, procedente de la fase previa, y en una hora y 44 partidos solventó el compromiso para acceder a tercera ronda del Abierto de Australia, donde le espera el monegasco Valentin Vacherot.

El norteamericano ganó por 6-3, 6-3 y 6-2 y volvió a los dieciseisavos de final, un tramo donde siempre ha estado en el primer Grand Slam del curso.

Shelton aspira a igualar, al menos, su mejor papel en Melbourne, las semifinales que logró el pasado curso, cuando se erigió, con 22 años y 109 días, en el estadounidense más joven en situarse entre los cuatro mejores de la competición desde Andy Roddick en el 2003.

El estadounidense, que ganó su primer título Masters 1000 en Tornoto el pasado año y que llegó al Abierto de Australia tras los cuartos de final que alcanzó en Auckland, jugará con el monegasco Vacherot que venció al australiano Rinky Hijikata. EFE