Oncólogos quieren biopsia líquida en el sistema de salud para un manejo preciso del cáncer

Ana Martínez

Santiago de Compostela, 22 ene (EFE).- La biopsia líquida, ese conjunto de técnicas que permiten analizar el cáncer mediante el estudio de material tumoral presente en fluidos corporales, debe incorporarse al sistema de salud porque ese "manejo preciso", buscar rastros y guiar tratamientos, "es el futuro", defiende Rafael López, que preside la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer.

Esos test de orina, sangre y otros líquidos que posibilitan hallar células que han perdido su control normal de crecimiento y división deberían "ser parte de la cartera básica" para, de ese modo, analizar y seleccionar las terapias que permitan combatir el tumor con mayor exactitud, puntualiza el también jefe del Servicio de Oncología del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS) y profesor en la Facultad de Medicina.

"Solemos ser muy conservadores en el gremio de medicina y estamos muy acostumbrados a ver las imágenes en rayos, mientras que esto es incorporar algo que no se ve y eso va a costar", señala a EFE en una entrevista en la que explica que también habría que adaptar otros protocolos, porque "la medicina de precisión lleva incorporada más biología"; y luego está "el tema del dinero adicional", algo que siempre es una "barrera".

"En España, la innovación cuesta incorporarla inicialmente", opina, coincidiendo con la apertura este jueves en la capital gallega de un simposio sobre 'El camino a la oncología de precisión' del que él es el coordinador científico.

La biopsia líquida ha pasado de ser estudiada como una curiosidad al debate sobre su estandarización en la práctica clínica diaria en los foros como el que acoge Santiago de Compostela.

López tiene claro que es una "herramienta imprescindible" para el pilotaje de la enfermedad, tanto la avanzada, como cuando es mínima residual, e incluso en la propia detección precoz.

En Francia, país que se sitúa a la vanguardia en la aplicación de la biopsia líquida, cualquier profesional puede acceder, a través de un programa estatal y con el Instituto Gustave Roussy de París como centro de referencia, a esta metodología, apenas invasiva, que detecta tanto fragmentos de ADN tumoral como células cancerosas o moléculas liberadas por un tumor.

Pero en Europa el uso de la biopsia líquida es todavía "muy variable" y en España "muy irregular", puntualiza este doctor. Donde sí está ya "muy extendida" y sin diferenciaciones es en los centros universitarios, por tanto en el terreno de la investigación.

Así las cosas, López invita a avanzar en la "cultura médica", en crear conocimientos y ensayos que demuestren que es más útil que las pruebas tradicionales, y con útil -puntualiza- se refiere "a que tenga valor añadido para los pacientes".

La biopsia líquida se utiliza sobre todo en el cáncer de pulmón, también se está empezando a introducir en ciertos tumores del cáncer de mama, en el de colon y se va a usar en algunos urológicos, al igual que en otros tumores digestivos, mientras que se emplea, aparte, en tumores poco frecuentes, como los de origen desconocido.

"Una amplia variedad", resume López, a la vez que vaticina que en un futuro se va a utilizar en casi todos los tumores.

Con su larga trayectoria en Oncología, considera que hay que "visualizar la biopsia líquida" y piensa que los retos en el medio plazo pasan por esto y por profundizar en la investigación en general, ya que solo eso va a llevar a acelerar la curación o la cronificación del cáncer.

Superar la barrera económica es otro desafío pues, como apunta, "estamos en un momento donde a nivel mundial se están disminuyendo algunas inversiones en investigación y sanidad para incorporarlas a las armas, a los ejércitos".

Relacionado con este segundo reto, el económico, "está el de la equidad, el llegar a todo el mundo, dado que hay varias velocidades en el tema del tratamiento del cáncer en distintos países e, incluso, dentro de un país", sostiene.

Para finalizar, deja una petición: "Necesitamos sistemas de cribado mejores de los que tenemos, que tenemos muy pocos"; y el aviso de que es muy necesario curarse en salud y eso es algo que pasa por advertir de vicios nocivos como el alcohol o el tabaco y de hábitos como el sedentarismo. EFE

