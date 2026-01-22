Espana agencias

La deuda acumulada británica se sitúa en el 95,5 % del PIB

Londres, 22 ene (EFECOM).- La deuda neta acumulada del sector público británico, excluidos los bancos con participación estatal, se situó a finales del pasado mes de diciembre en el 95,5 % del producto interior bruto (PIB) del Reino Unido, informó este jueves la Oficina nacional de estadísticas (ONS, por sus siglas en inglés).

Ese porcentaje es 0,9 puntos porcentuales más que a finales de 2024, por lo que se mantiene en el nivel más alto desde principios de los años sesenta del siglo pasado, añadió la ONS.

En cuanto al endeudamiento mensual, la ONS señaló que en diciembre de 2025 se situó en 11.600 millones de libras (13.340 millones de euros), 7.100 millones de libras (10.650 millones de euros) menos que en el mismo mes de 2024, añadió la ONS.

El endeudamiento en lo que va del año fiscal -abril a finales de diciembre de 2025- fue de 140.400 millones de libras (161.460 millones de euros), 300 millones de libras (345 millones de euros) menos que en el mismo periodo de nueve meses de 2024.

Tras conocerse los datos, el subdirector de la ONS, Tom Davies, dijo hoy que "el endeudamiento en diciembre fue sustancialmente menor que en el mismo mes de 2024, debido a un fuerte aumento de los ingresos", mientras que "el gasto fue solo ligeramente superior."

"Durante los primeros nueve meses del ejercicio (fiscal) en su conjunto, el endeudamiento fue ligeramente inferior al del mismo período de 2024.", agregó. EFECOM

