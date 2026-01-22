Espana agencias

La Bolsa de Shanghái gana un 0,14 % y la de Shenzhen, un 0,5 %

El principal indicador bursátil en Shanghái cerró la sesión con avances, mientras el mercado en Shenzhen también mostró un desempeño positivo, consolidando el optimismo entre los inversores tras una jornada marcada por subidas moderadas en ambas plazas

El índice bursátil de Shenzhen finalizó la jornada con un incremento de 71,92 unidades, lo que representó una subida del 0,5 % y lo llevó a cerrar en 14.327,05 puntos. El rendimiento positivo experimentado por este mercado acompañó el desempeño de la Bolsa de Shanghái, donde los resultados consolidaron una tendencia alcista durante la sesión. Según informó EFECOM, el índice de referencia en Shanghái mostró también avances al sumar un 0,14 %, que se tradujo en un aumento de 5,64 puntos y un cierre en 4.122,58.

De acuerdo con EFECOM, estas alzas se produjeron tras una jornada de moderada volatilidad, dando continuidad al impulso observado en fechas recientes en ambos mercados. La sesión estuvo marcada por movimientos positivos a lo largo del día, en un marco donde los inversores reflejaron expectativas favorables y reacciones de optimismo ante la evolución de las plazas financieras.

El medio EFECOM detalló que, pese a la magnitud limitada de los incrementos, la consolidación de números verdes tanto en Shanghái como en Shenzhen reforzó la percepción de estabilidad entre los partícipes del mercado. Las operaciones bursátiles en ambas bolsas se desarrollaron bajo condiciones de relativa calma, sin reportarse episodios de fuerte presión vendedora ni variaciones abruptas en la cotización de los principales valores.

El parqué de Shanghái mantuvo un tono positivo desde el inicio de las operaciones, con movimientos progresivos al alza que permitieron sostener el nivel superior a los 4.100 puntos en su índice de referencia. Por su parte, el mercado de Shenzhen mostró una dinámica similar, sumando puntos de forma paulatina durante la sesión y cerrando en uno de los valores más altos registrados en el periodo más reciente.

Según consignó el medio EFECOM, las subidas observadas vinieron acompañadas de un incremento moderado en el volumen de negociación, circunstancia que evidenció la disposición de los inversores a mantener sus posiciones o aprovechar el contexto para realizar nuevas compras. Aunque los porcentajes de avance fueron discretos, la dirección ascendente del cierre resultó relevante para la confianza del sector financiero local.

En la interpretación de los movimientos de ambas bolsas, EFECOM subrayó que la jornada no estuvo dominada por factores externos determinantes, lo que sugiere que la evolución de los indicadores respondió a dinámicas internas y a la evaluación de los portafolios por parte de los gestores de inversión. El entorno de estabilidad permitió que las bolsas sumaran otro día en terreno positivo, aspecto considerado por algunos analistas como un posible indicio de gradual recuperación tras episodios previos de volatilidad.

El comportamiento favorable de los índices bursátiles en Shanghái y Shenzhen fue recogido con cautela por los operadores, quienes monitorean otras variables económicas y políticas que podrían incidir en las próximas sesiones. Tanto la escala de las subidas como la relativa tranquilidad del mercado constituyeron, según reportó EFECOM, los aspectos más destacados de la jornada que concluyó con avances en los dos principales centros bursátiles del país.

