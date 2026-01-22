Espana agencias

Jodar: "Me quedo con todo lo vivido; las victorias y las derrotas"

Redacción deportes, 22 ene (EFE).- El joven tenista español Rafa Jódar puso fin a su estreno profesional y a la disputa del primer Grand Slam en su carrera, tras la derrota ante el checo Jakub Mensik, con un balance positivo y la idea de aprender tanto de las victorias como de las derrotas.

"En el partido contra Mensik las cosas no han salido como quería, pero me quedo con lo positivo, mirar al futuro y a lo que viene y aprender de lo negativo", indicó el madrileño que ha jugado cinco partidos del primer Grand Slam de la temporada, tres de la fase previa y dos del cuadro principal, con una victoria en primera ronda y una derrota.

Previamente, el español disputó el challenger de Canberra y llegó a la final. "El cansancio ha podido ser una de las razones de la derrota pero no la única. He jugado muchos partidos, pero tenía confianza porque estaba a buen nivel. Pero sabía que Mensik es un jugador muy bueno".

Rafa Jódar lamentó: "Los pequeños detalles hoy no han estado de mi lado pero tengo un margen de mejora grande. Hay que seguir con los pies en el suelo".

El madrileño ha dado el paso al tenis profesional tras un tiempo en la Universidad de Virginia (EE.UU.) Aún no tiene decidido cuáles van a ser sus siguientes pasos en el circuito. Ahora volverá a Madrid y estudiará las opciones con su equipo. "Voy a descansar una semana y veremos el calendario de los próximo meses".

"La gira ha sido muy buena y me quedo con los partidos que he jugado y lo que he aprendido, los que he ganado y los que he perdido. Hay que aprender de los errores", insistió el tenista madrileño que, tras terminar su periplo por Australia, se sitúa a un paso de los cien primeros del ránking aunque Jódar resta relevancia a esa situación.

"La verdad es que no me cambiaría mucho. Tengo que progresar y los resultados llegarán. Hay que intentarlo e ir torneo a torneo", dijo el jugador madrileño que inicialmente estaba inscrito en el challenger de Tenerife.

Por su parte, el checo Jakub Mensik, que venció al español para alcanzar la tercera ronda, elogió el talante y el juego de Rafa Jódar, al que aventuró un gran futuro.

"Es fantástico ver a nuevos jugadores ascender al circuito. Lo he dicho todo el tiempo, incluso hace dos años, cuando yo era el que ascendía, y tenía muchas expectativas", recordó el checo.

"Siempre es bueno para nuestro deporte que haya alguien nuevo, y uno no sabe qué esperar. Rafa mostró un rendimiento realmente bueno, una buena racha aquí en el Abierto de Australia, incluso antes, en Canberra, había ganado un par de Challengers", aseguró. EFE

